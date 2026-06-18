Цей звичай був поширений у різних куточках України. Одні трави вплітали у святкові вінки, іншими прикрашали оселі, а деякі зберігали ще довго після завершення свята. З покоління в покоління передавалися цілі переліки рослин, які вважали невіддільною частиною Купальської ночі, пише Суспільне.

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Які саме трави найчастіше збирали наші предки на Івана Купала?

Для наших предків ніч на Івана Купала була не лише часом ворожінь, вінків і багать. Вважалося, що саме в цей період багато рослин набирають найбільшої сили. Через це напередодні свята або на світанку люди вирушали на луки, узлісся та поля збирати так зване "купальське зілля". У різних регіонах перелік рослин відрізнявся, однак деякі трави згадуються особливо часто.

Трави з особливим ароматом / Фото unsplash

До них належали полин, любисток, м'ята, чебрець, материнка, деревій, барвінок і звіробій. Їх використовували для плетіння вінків, прикрашання осель і зберігали після свята. Особливе місце займав любисток. Його часто вплітали у вінки молоді дівчата. Не менш популярними були полин і м'ята.

Ці рослини вважалися важливими атрибутами купальських обрядів і нерідко входили до складу святкових вінків разом із польовими квітами. У народних віруваннях купальські трави могли виконувати роль оберегів. Висушені рослини зберігали вдома протягом року або використовували під час різних обрядів.

Коли найкраще збирати купальське зілля?

Єдиної традиції не існувало. В одних місцевостях трави збирали ввечері напередодні свята, в інших – ще до сходу сонця в купальський ранок. Саме світанок згадується в багатьох народних переказах як особливий час для збору рослин. Люди вірили, що ранкова роса надає їм особливих властивостей. Через це до лісу чи на луки вирушали дуже рано, поки сонце ще не піднялося високо над горизонтом.

Водночас етнографи наголошують, що такі уявлення належать до народної традиції, а не до науки. Проте саме вони сформували один із найвідоміших купальських звичаїв, який зберігся до наших днів. Навіть сьогодні напередодні свята багато людей продовжують збирати м'яту, чебрець, материнку чи любисток, відтворюючи обряд, якому вже не одне століття.