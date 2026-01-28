24 Канал пригадує, хто з відомих українців "ставав" фігурками LEGO. А тут є, про кого розповісти, – від президента Володимира Зеленського та легендарного пілота "Джуса" до захисників "Азовсталі".

До теми LEGO захоплює світ: чому конструктори данської компанії такі популярні

Які українці ставали прототипами фігурок LEGO?

Володимир Зеленський

На початку повномасштабної війни, у серпні 2022 року, роздрібний продавець LEGO Citizen Brick випустив мініфігурку Президента України Володимира Зеленського. Також вони створили "коктейлі Молотова" у формі пляшечки з прапором України.

Метою такої ініціативи став благодійний збір на допомогу Україні. Придбати "Зеленського" можна було за 100 доларів, а "коктейлі" коштували по 10.

За час аукціону вдалось зібрати 16 540 доларів. Усю суму передали благодійній організації Direct Relief, яка спеціалізується на наданні невідкладної медичної допомоги по всьому світу. Зараз вони співпрацюють з МОЗ і у межах збору мали допомогти українцям з медикаментами.

Також фігурку українського президента випустила компанія Brickmania. Вони її презентували під назвою Frontline President V2. Окрім Зеленського, у межах серії Ukraine Benefit можна придбати інші фігурки, пов'язані з Україною.

Кошти від продажу "українського лідера" мали піти на рахунки благодійної організації Wingmen For Ukraine, що співпрацює з UNITED24 та співзасновником якої є легендарний льотчик "Джус". Станом на 31 травня 2024 року вдалося зібрати 374 265 доларів. А коштувала фігурка Зеленського 1255,39 гривні. Наразі усі розпродано.



"Володимир Зеленський" від Brickmania / фото взято із сайту компанії

Зауважимо! Компанія LEGO офіційно не робить фігурок відомих людей. Все, що можна побачити в інтернеті, є неофіційними виробами. А створюють їх здебільшого ритейлери або фанати цього легендарного конструктора з уже наявних фігурок. Щоправда, серії, засновані на популярних стрічках, як "Зоряні війни" чи Гаррі Поттер", – все ж оригінальна продукція LEGO.

"Джус"

Ще одна фігурка, яку створила Brickmania.

У пам'ять про нашого друга та героя Андрія Пільщикова, відомого як "Джус". Усі виручені кошти будуть передані Wingmen For Ukraine, некомерційної організації, співзасновником якої є "Джус", для забезпечення українських пілотів і їхніх команд захисним спорядженням,

– мовиться на сайті компанії.

Окрім самої фігурки, у комплект входять виготовлений на 3D-принтері шолом і киснева маска. Коштує все це 50 доларів. За виручені кошти українські пілоти отримають вогнетривкі льотні костюми та сучасні захисні шоломи.



Андрій "Джус" Пільщиков від Brickmania / Фото взято із сайту компанії

Захисники "Азовсталі"

Навесні та влітку 2022 року весь світ говорив про Маріуполь і, зокрема, "Азовсталь". Саме місто було знищено, включно із металургійним заводом, а українські захисники спершу виявилися заблокованими, а потім потрапили у полон.

Щоб нагадати світові про цю трагедію, засновник сайту The Brothers Brick Ендрю Бікрафт створив тематичні фігурки, присвячені захисникам Маріуполя.

"ЗСУ, НГУ, морпіхи, Сили ТрО та інші захисники "Азовсталі", які протрималися в Маріуполі майже 3 місяці, тим самим затримавши російську армію та дозволивши Україні виграти битву за Київ", – писав він у липні 2022 року, представляючи колекцію.

Вже у 2025 році Ендрю згадував, що створити фігурки захисників "Азовсталі", його попросили люди. Саме у цей час українські воїни перебували в полоні. Згодом його колекцію показали по українському телебаченню, і ще за деякий час відбувся обмін захисників Маріуполя на російських солдатів.

Фігурки LEGO захисників "Азовсталі" / Фото Andrew Becraft

Українські парамедикині та військовослужбовиці

Перед тим, як розпочати роботу над захисниками Маріуполя, Ендрю Бікрафт створив фігурки, . прототипами яких стали військова ДУК ПС Аліна Михайлова, парамедикиня "Госпітальєрів" Катерина Галушко та Ганна Архіпова, яка служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".

LEGO-версії деяких із безлічі неймовірних жінок, які захищають Україну від початку російського вторгнення. Мій дідусь був американським медиком на Другій світовій, і я глибоко поважаю медиків та інших, хто бореться з російським фашизмом в Україні зараз. Слава Україні!

– писав він

Як і решта проукраїнських виробів від Ендрю, ці фігурки продавали на благодійному аукціоні. Метою був збір коштів для гуманітарної допомоги та закупівлі медобладнання для України.

Валерій Залужний

У липні 2022 року Ендрю Бікрафт привітав головнокомандувача ЗСУ з Днем народження та прикріпив фото з фігуркою LEGO. На той час цю посаду обіймав Валерій Залужний і фігурка від Ендрю на нього дещо схожа.

Хоча раніше офіційно Ендрю не оголошував, що зробив фігурку Залужного. Вона входила до колекції з українськими військовими.

Інші українські військові, волонтери, журналіст і техніка

Окрім знаменитостей, Ендрю Бікрафт присвятив фігурки іншим людям, які захищають Україну від агресора. Це, зокрема,

волонтери та добровольці ТрО: він цю колекцію підписав "Як усе починалося… як усе зараз";

журналіст з передової, який несе світові правду про війну в Україні: прототипом став Ілля Пономаренка, військовий репортер The Kyiv Independent;

представники Сил оборони України, включно з ТрО;

Крім того, Ендрю опублікував композицію, як українські військові входили у звільнений Херсон.

ЗСУ у звільненому Херсоні / Фото Andrew Becraft

Однак не лише люди захищають Україну. Великий внесок робить і техніка – це, зокрема, можна побачити вище у херсонській колекції. Інший приклад – танк Abrams, який "проривається через російські позиції, щоб звільнити територію України.

Створила фігурки українських військових і техніки й компанія Brickmania. Усі вони вийшли в межах серії Ukraine Benefit. Серед їхніх робіт можна побачити усміхнений HIMARS.



Фігурки українських військових і техніки від Brickmania / Фото взято із сайту компанії

Що ще присвячене Україні створювали з конструктора LEGO?

У листопаді 2023 року United24 розпочала проєкт #LEGOwithUKRAINE. У його межах має бути створено унікальні конструктори, присвячені Україні. Однак їх не можна буде купити, а лише виграти на аукціоні за донат від 24 доларів.

До перших наборів увійшли київська Україна-матір, маріупольська водонапірна вежа та кримське Ластівчине гніздо. Це роботи трьох талановитих творців – Артура Самкова з Польщі, Максима Мітякіна з України та Євгена Тонєва зі США.

Дивіться відео про унікальні конструктори LEGO, присвячені Україні

Що унікальне з LEGO створив школяр зі Львова?

14-річний Олесь Ворона створив унікальний ролик-фільм про видатного українського поета-шістдесятника та дисидента Василя Стуса. Для цього він використав LEGO.

Школяр сам написав сценарій до відео, зняв, змонтував, озвучив за допомогою ШІ та переклав англійською. Проєкт зайняв 4 місяці й обійшовся у близько 10 тисяч гривень. Гроші хлопець витратив на нові фігурки-конструктори.

Більше про творіння з LEGO від молодого українця читайте в матеріалі 24 Каналу.