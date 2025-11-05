Найцікавіші міфи розкаже 24 Канал з посиланням на "Енциклопедію України".
Які 10 найвідоміших міфів і легенд про Україну є?
- Легенда про заснування Києва
За літописною традицією місто Київ заснували троє братів – Кий, Щек і Хорив – та їхня сестра Либідь. Кий вважався князем полян, а місто начебто отримало назву на його честь. Легенда стверджує, що брати осіли на київських пагорбах над Дніпром і заклали місто, яке стало центром майбутньої держави.
Цю історію подає "Повість минулих літ" (початок XII століття), яку традиційно приписують ченцю Нестору Києво-Печерського монастиря.
- Мавка – дух лісу з українського фольклору
Мавка – це міфологічна істота українських лісів: дуже красива дівчина з довгим розпущеним волоссям, яка живе в лісі, на галявинах, біля джерел, іноді в горах. У народних оповідях вона може зваблювати молодих чоловіків і водити їх у глиб лісу, але при цьому її часто показують не як "злу потойбічну силу", а як істоту з власною трагедією – душу, що не знайшла спокою.
Образ мавки став класичним завдяки українській усній традиції та був популяризований у новітній культурі ("Лісова пісня" Лесі Українки ґрунтується на цих уявленнях).
- Берегиня – жіночий оберіг роду і землі
Берегиню часто називають прадавньою слов'янською (зокрема українською) богинею-захисницею дому, матері й самої землі. У сучасній українській культурі її образ відродили як символ жіночої сили та оберіг України – настільки, що фігура "Берегині" стала публічним символом у незалежній Україні, уособлюючи материнський захист і охорону народу.
- Образ Козака Мамая як легенди українського козацтва
Козак Мамай – це не просто герой фольклору, а цілий культурний феномен, який поєднує в собі риси воїна, філософа, мандрівника і митця.
Історики та фольклористи вважають, що образ Козака Мамая виник у XVII–XVIII століттях, коли козацтво стало провідною силою на українських землях. Саме тоді формувався культ козака як оборонця віри, землі та честі. Ім'я "Мамай" могло бути узагальненим – не конкретна особа, а народний архетип козака, "вічного воїна і філософа".
- Легенда про дух шахти Шубіна (Донбас)
Шубін – це один із наймолодших, але найвідоміших міфологічних персонажів українського індустріального фольклору, зокрема Донбасу. Його часто називають "духом шахти" або "господарем підземелля". Походження образу Міф про Шубіна з'явився у XIX – XX століттях, коли в регіоні активно розвивалася вугільна промисловість.
Серед шахтарів почали поширюватися розповіді про загадкову істоту, що живе в надрах землі. Її ім'я, ймовірно, походить від слова "шуба" – через описаний вигляд: Шубін нібито з'являється в теплій, волохатій шубі, із каганцем або свічкою в руках.
- Персонаж Повітруля – "повітряна дівчина"
Повітруля – одна з найпоетичніших істот української демонології. Вона – дух вітру, уособлення повітряної стихії, легкості, невловимості й жіночої краси. У фольклорі Західної України Повітрулю описують як крилату дівчину – доньку гірських вітрів.
Повітруля – доброзичлива, але примхлива. Вона з'являється людям, коли вітер стихає чи навпаки – перед бурею. Може допомогти закоханим – перенести звістку або сон, у якому закохані зустрічаються.
- Легенда про створення озера Синевир у Карпатах
Озеро Синевир, яке часто називають "Морським оком Карпат", є одним із найвідоміших природних та міфологічних символів України. Розташоване на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря, у серці Національного природного парку "Синевир", воно вражає своєю красою, тишею й оповите численними легендами.
Найпоширеніша легенда розповідає про трагічне кохання графської доньки Синь та пастуха Вира. За переказом, колись у цих горах жив багатий граф, у якого була красуня-донька з блакитними, як гірське небо, очима. Одного дня вона зустріла простого пастуха Вира, що грав на сопілці, і між ними спалахнуло кохання.
Дізнавшись про це, батько розгнівався – він не міг допустити, щоб донька знатного роду покохала простолюдина. Щоб розлучити їх, він наказав убити пастуха: слуги скинули на Вира величезний камінь із гори. Дівчина прибігла на місце трагедії, довго ридала над тілом коханого, а її сльози залили долину, утворивши глибоке й чисте озеро.
- Персонаж Чугайстер – гуцульський дух лісу
Чугайстер – один із найвідоміших героїв гуцульської міфології. Його називають "добрим духом лісу", "нічним ловцем мавок" або "карпатським велетнем". Легенди про Чугайстра виникли в Карпатах і передавалися усно серед гуцулів.
Чугайстер — своєрідний захисник людей у горах, противага злим духам, які зводять людей із розуму. Його зображують як високого, міцного чоловіка, вкритого волоссям, у полотняному одязі або без нього, що ходить босоніж по лісах. Має лагідну посмішку, але надзвичайну силу.
- Домовик – дух домашнього вогнища
Домовик – один із найвідоміших персонажів української демонології, дух-охоронець дому, який уособлює зв'язок між живими членами родини, предками й самим домом як священним простором.
Етнографи XIX – XX століть (зокрема В. Гнатюк, М. Сумцов, П. Чубинський) записували численні перекази, згідно з якими Домовик міг бути духом-предком або енергетичним утіленням роду.
- Легенда про гору Говерлу
Як пише видання Vsviti, говерла – найвища вершина України (2061 метр), розташована в масиві Чорногора, Івано-Франківської області. Її назва оточена кількома красивими легендами, що відображають стародавню карпатську уяву про світ велетнів і духів.
За одним із народних переказів, колись давно у Карпатах жили два могутніх велетні-брати. Вони змагалися, хто з них сильніший, і, розгнівавшись, почали кидати один в одного велетенське каміння. Камені падали на землю, утворюючи гори й урвища. Коли ж боротьба досягла апогею, один із братів кинув настільки велику брилу, що вона накрила другого. Так утворилася гора Говерла – символ непохитності, сили й величі.
