Назва звучить майже як пряма відповідь американському Пентагону, але єгипетський комплекс вражає не лише символікою. Його площа забудови перевищує 4,6 мільйона квадратних метрів. Для порівняння, площа Пентагону у США становить близько 600 тисяч квадратних метрів. Тобто новий штаб Єгипту приблизно у 7,7 раза більший, повідомляє Ahram Online.

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Відкриття комплексу стало не просто військовою подією, а демонстрацією державних амбіцій. На церемонії були президент Єгипту Абдель-Фаттах Ас-Сісі, прем’єр-міністр Мостафа Мадбулі, міністр оборони та військового виробництва генерал-лейтенант Ашраф Салем Захер, начальник штабу збройних сил генерал-лейтенант Ахмед Халіфа та інші високопоставлені військові командири.

Чому новий штаб назвали Октагоном?

Октагон отримав свою назву через форму комплексу. Його будівлі розташовані колом і мають характерну восьмикутну архітектуру. За задумом авторів проєкту, вона має перегукуватися з давньоєгипетською спадщиною, але водночас демонструвати сучасну військову міць країни.

У центрі комплексу розміщені дві головні командні будівлі. Вони з’єднані між собою та з іншими корпусами внутрішніми переходами. Така структура має не лише архітектурний, а й практичний сенс: штаб створювали як єдину систему управління для стратегічного командування збройних сил.

Як виглядає ця будівля: дивіться відео

Загальна площа комплексу становить понад 9 тисяч гектарів. Це робить Октагон не просто окремою адміністративною будівлею, а цілим військовим містом. Саме тому його порівнюють із Пентагоном – найвідомішим військовим штабом світу, де розміщене Міністерство оборони США.

Під час відкриття президент Абдель-Фаттах Ас-Сісі назвав новий штаб "пам’ятником великому народу Єгипту". За його словами, споруда має втілювати роль країни як сили миру та стабільності, а також здатність Єгипту протистояти викликам і досягати своїх цілей завдяки єдності народу та армії.

Як захищений один із найбільших військових комплексів світу?

Октагон будували не лише як символічний центр військового управління. За словами колишнього керівника військової розвідки Єгипту генерала Насра Салема, комплекс має серйозний інженерний захист від різних типів загроз. Йдеться, зокрема, про захист від авіаційних і ракетних ударів.

Для військового штабу такого рівня це ключовий елемент, адже в разі кризи саме командні центри стають одними з головних цілей противника. Окрему увагу приділили кібербезпеці та захисту зв’язку. Комплекс оснащений сучасними системами, які мають протидіяти кібератакам, радіоелектронному придушенню, перехопленню комунікацій і шпигунству.

Фактично Октагон має стати не просто новою будівлею для військового керівництва, а головним нервовим центром єгипетської армії. Саме звідси планують координувати стратегічне управління збройними силами країни. Відкриття такого комплексу добре вписується в масштабний проєкт Нової адміністративної столиці Єгипту.

Цей мегапроєкт має розвантажити Каїр і перенести частину державних інституцій у новий урядовий центр. Та у випадку з Октагоном мова не лише про переїзд чиновників чи військових у сучасні будівлі. Це демонстрація того, яким Єгипет хоче бачити себе в регіоні: великою державою з потужною армією, власною архітектурною символікою та інфраструктурою, розрахованою на десятиліття вперед.