Серед його годинників можна побачити такі елітні та наддорогі речі, як Patek Philippe і Rolex. Докладніше про колекцію годинників Далай-лами розповість 24 Канал з посиланням на IFL Watches.

Що відомо про годинники Далай-лами?

Перший свій годинник Далай-лама отримав у 1943 році, коли йому було 8 років. Президент США Франк Рузвельт подарував йому Patek Philippe. Годинник доправили до Тибету два агенти розвідки Управління стратегічних служб Ілля Толстой і Брук Долан, які оцінювали доцільність будівництва дороги з Індії до Китаю через Тибет. Вони піднесли годинник і лист від Рузвельта після традиційного мовчазного обміну подарунками.

Модель Patek Philippe Ref. 658, яку подарували Далай-ламі, є дуже рідкісною. Цей годинник оснащений вічним календарем з фазами Місяця, хронографом і хвилинним репетиром. Випускали його з 1937 року до кінця 1950-х років. У світі налічується всього 15 екземплярів. Сьогодні коштувати такий годинник можу від 150 тисяч до 250 тисяч доларів. Щоправда, враховуючи, хто власник, ціна може бути набагато вищою – до прикладу, у 2014 році на аукціоні Sotheby's продали унікальний екземпляр із чорним циферблатом 1937 року за 527 тисяч доларів.

До колекції годинників Далай-лами також входять годинники Rolex. Зазвичай духовний лідер Тибету носить "ролекси" у повсякденному житті. Зокрема, з моделлю Datejust із золотим покриттям і циферблатом кольору шампанського на браслеті Jubilee його бачили на зустрічі з головним рабином Ізраїлю Меїром Лау в Єрусалимі. Також його помічали з моделлю Day-Date Ref. 18038 – такий годинник із синім циферблатом нині продається на вторинному ринку приблизно за 16 тисяч доларів.

Помітили у нього і вінтажний Rolex Padellone Ref. 8171, що є однією з найрідкісніших моделей, коли-небудь випущених компанією The Crown. Отримав Далай-лама цей годинник у подарунок кілька десятиліть тому, повідомляє Esquire.

Випускали його з 1949 по 1952 рік, а оснащений він потрійним календарем з індикацією дня, дати, місяця та фаз Місяця та автоматичним механізмом Calibre A295.

За оцінками, було виготовлено лише близько тисячі екземплярів. Сьогодні колекціонери вважають цей годинник однією зі "священних граалей". Ціни на нього на останніх аукціонах наближаються до позначки у мільйон доларів.

Крім того, у Далай-лами є кілька годинників з механізмом Valjoux 7751, який закуповують багато брендів, пише Wrist Enthusiast.

Як незвичайно носить годинники Далай-лама?

Загалом фахівці оцінюють, що в колекції Далай-лами 15 різних моделей. Але визначити всі неможливо. Передусім через особливість – духовний лідер Тибету носить всі свої годинники повернутими до внутрішньої сторони зап'ястя. І зазвичай він їх приховує під покровом чернечого одягу.

Крім того, Далай-лама носить свій Day-Date з нестандартним сталевим еластичним ремінцем. Ймовірно, це пов'язано з тим, що еластичний ремінець забезпечує більшу гнучкість і комфорт, особливо в спекотну та вологу погоду.

Ще одна особливість стосується механізму Valjoux 7751. Далай-ламу бачили з декількома годинниками, які трохи відрізнялися один від одного. І всі ці годинники мали багато фішок, показ дня, дати, місяця та фази Місяця. Однак виявилося, що це не годинники класу люкс, як Patek Philippe чи Vacheron Constantin. Цілком імовірно, що Далай-лама вніс зміни в один зі своїх годинників з механізмом Valjoux 7751, замінивши циферблат на інші. На фотографіях з ним можна побачити годинники зі схожими корпусами та одним і тим самим механізмом, однак циферблати в них відрізняються.

Які годинники носить Далай-лама

Який ще зв'язок між Далай-ламою та його любов'ю до годинників?

Духовний лідер Тибету Далай-лама відомий своєю любов'ю до ремонту годинників. Хоча він сам стверджує, що не є годинникарем.

Мені завжди подобалося ремонтувати годинники. Але з дитинства я пам'ятаю безліч випадків, коли я втрачав самовладання, працюючи з найдрібнішими деталями. Я брав механізм і жбурляв його на стіл. Звичайно, пізніше мені було соромно за свою поведінку, і я шкодував про це, особливо коли мені довелося повернути годинник власнику в стані гіршому, ніж той був спочатку,

– писав Далай-лама у своїй книзі "Далай-лама: Книга людства – нова етика для нашого часу".

Тому цілком імовірно, що всі зміни у своїх годинниках він робить сам.



Далай-лама не лише обожнює годинники, а і любить їх ремонтувати / Скриншот допису cats_and_watches

Який годинник носив Альберт Ейнштейн?

Найвідоміший годинник Ейнштейна – це золотий наручний Longines у стилі Art Deco. Його йому подарували 16 лютого 1931 року в Лос-Анджелесі. Це був годинник з ручним заводом і характеризувався чистими лініями, геометрією та стриманою елегантністю.

У 2008 році цей годинник продали на аукціоні Antiquorum за рекордні 596 тисяч доларів США – найвища ціна за годинник Longines на той час.

