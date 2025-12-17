Про це пише 24 Канал з посиланням на користувача Threads cats_and_watches.

Який годинник носив Ейнштейн?

Найвідоміший годинник Ейнштейна – це золотий наручний Longines у стилі Art Deco.

Цей годинник йому подарували 16 лютого 1931 року в Лос-Анджелесі. Це був годинник з ручним заводом і характеризувався чистими лініями, геометрією та стриманою елегантністю.



Ейнштейну подарували годинник в 1931 році / Фото Longines

Бочкоподібний хронограф на шкіряному ремінці був з 14-каратного золота. На задній кришці вигравіювано: "Prof. Albert Einstein, Los Angeles, Feb. 16, 1931".



Годинник Ейнштейна / Фото Longines

У 2008 році цей годинник продали на аукціоні Antiquorum за рекордні 596 000 доларів США – найвища ціна за годинник Longines на той час.

До слова, найближча сучасна модель за схожістю – Longines DolceVita: подібні пропорції, але з римськими цифрами замість арабських.