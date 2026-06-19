Саме таким природним експериментом став віддалений острів Амстердам посеред Індійського океану. Там усе почалося лише з кількох корів, які опинилися в повній ізоляції від решти світу. Здавалося, їхня доля давно визначена. Та результат виявився настільки несподіваним, що через понад століття ця історія привернула увагу генетиків і змусила по-новому поглянути на деякі уявлення про виживання та еволюцію тварин, Indian Defence Review.

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Як п'ять корів на безлюдному острові здивували науковців?

У другій половині XIX століття там залишили лише п'ять корів. Ніхто не очікував, що через багато десятиліть вони стануть причиною дискусій серед генетиків та еволюційних біологів.

Нове дослідження показало, що ця ізольована популяція не лише вижила в складних умовах, а й розрослася до кількох тисяч тварин. Ба більше – отримані результати поставили під сумнів деякі уявлення про те, як поводяться невеликі популяції на віддалених островах.

Неймовірна історія / Фото Unsplash

Історія почалася у 1871 році, коли фермер на прізвище Ертен залишив на острові Амстердам п'ять голів великої рогатої худоби. Острів площею лише 54 квадратні кілометри розташований за тисячі кілометрів від материків і має доволі суворі природні умови.

На перший погляд, шанси на успіх виглядали мінімальними. Проте худоба змогла пристосуватися до нового середовища. Наступні покоління не тільки збереглися, а й сформували стадо, чисельність якого в окремі періоди перевищувала дві тисячі особин. Саме цей факт привернув увагу французьких науковців на чолі з генетиком Матьє Ґотьє з інституту INRAE.

Дослідники секвенували вісім повних геномів корів і додатково вивчили ще десять зразків ДНК, отриманих у 1992 та 2006 роках.

Чому це відкриття стало проблемою для популярної еволюційної теорії?

Протягом багатьох років серед біологів була поширена так звана теорія острівної карликовості. Вона передбачає, що великі тварини, опинившись в ізоляції на островах із обмеженими ресурсами, з часом стають меншими за своїх материкових родичів. Історія амстердамських корів виявилася значно складнішою.

Дослідження показало, що популяція не демонструвала очікуваного занепаду. Тварини не лише зберегли життєздатність, а й успішно розмножувалися протягом багатьох поколінь. Особливо дивує рівень інбридингу. Оскільки вся популяція походила лише від п'яти засновників, близькородне схрещування було практично неминучим.

За оцінками науковців, коефіцієнт інбридингу досягав приблизно 30%. У багатьох випадках такі показники можуть призводити до накопичення шкідливих мутацій, зниження плодючості та загального генетичного виснаження популяції. Однак на острові Амстердам цього не сталося.

Одним із можливих пояснень стала генетична спадщина перших тварин. Приблизно 75% генетичного матеріалу походило від європейської худоби, зокрема джерсейської породи. Решта генів була пов'язана із зебу – породами, поширеними на Мадагаскарі та Майотті. Саме таке поєднання могло забезпечити тваринам достатній запас генетичної різноманітності для тривалого існування в ізоляції.

Чому корів зрештою довелося прибрати з острова?

Попри успіх самої популяції, її існування створювало дедалі більше проблем для місцевої природи. До 1952 року стадо налічувало близько двох тисяч голів. Згодом його чисельність скоротилася через захворювання, але вже у 1980-х роках корови знову почали активно розмножуватися. Для унікальної екосистеми острова це стало серйозною загрозою.

Худоба витоптувала рослинність, змінювала природні ландшафти та негативно впливала на місцеві види. Під загрозою опинилися рідкісні мешканці острова, серед яких амстердамський альбатрос, а також дерево Phylica arborea, що росте лише в окремих регіонах Південного океану. Зрештою природоохоронці дійшли висновку, що подальше існування стада завдаватиме дедалі більшої шкоди екосистемі.

У 2010 році останніх корів на острові ліквідували. Втім, їхня історія на цьому не завершилася. Для науки амстердамське стадо стало одним із найцікавіших природних експериментів останніх десятиліть.

Випадок показав, що еволюція не завжди рухається за передбачуваними сценаріями. Навіть популяція, яка почалася лише з п'яти тварин, за певних умов може не тільки вижити, а й існувати протягом багатьох поколінь без катастрофічних наслідків для власного генетичного здоров'я.

Саме тому історія кількох корів, залишених на маленькому острові понад 150 років тому, сьогодні привертає увагу дослідників у всьому світі. Вона нагадує, що природа нерідко виявляється складнішою за теорії, які люди створюють для її пояснення.