Личинки синіх та м'ясоїдних мух (Calliphoridae) – це справжні природні утилізатори з неймовірним апетитом. Оскільки їхній раціон базується на біологічних залишках, що розкладаються, вони виконують найважливішу роль екологічних "переробників", розповідає Discover wildlife.

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Як личинки допомагають у розкритті злочинів?

Проте в дикій природі таке джерело їжі є дефіцитним і недовговічним. Для комах це завжди запеклі перегони на випередження: потрібно встигнути відкласти потомство та захопити обмежений ресурс раніше, ніж з'являться конкуренти.

Саме ця біологічна поспішність робить мух неоціненними помічниками у криміналістиці. Самки мають феноменальний нюх і здатні відчути запах трупа на колосальній відстані, навіть якщо тіло надійно приховане. Вони майже завжди стають найпершими "свідками", які прибувають на місце смертельного злочину. Завдяки цій унікальній особливості сучасне правосуддя навчилося використовувати комах як природних детективів.

"Асистенти" детективів / Фото Ecoguard pest management

Метод розкриття вбивств за допомогою двокрилих має глибоке коріння – перші згадки про подібну практику зустрічаються ще у давньокитайських трактатах тисячолітньої давнини. Сьогодні ж судова ентомологія вийшла на абсолютно новий рівень.

Дослідники достеменно знають, з якою швидкістю розвиваються різні види личинок залежно від температури, вологості та географічного розташування. Аналізуючи стадію росту цих істот на тілі, експерти можуть з точністю до годин встановити час, який минув із моменту настання смерті.