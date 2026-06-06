Стегг був головним метеорологом союзників і водночас шотландським капітаном Королівських повітряних сил. І саме він ухвалював рішення про початок операції, пише BBC.

До теми Справжній День перемоги: що й чому святкують 8 травня, а що 9 травня

6 червня 1944 року близько 160 тисяч союзницьких військ висадилися на узбережжі Нормандії з повітря та моря. Це стало одним з переломних моментів у Другій світовій війні.

Однак висадку спершу планували на 5 червня. І за кілька днів до початку операції Стегг побачив наближення небезпечного шторму. Хоча команда метеорологів, яку він очолював, категорично з ним не погоджувалася.

Тож, його завданням було звести прогнози до простого рішення для Ейзенхауера - "йти" або "не йти". Але це було надзвичайно ризиковано: наступ під час шторму міг коштувати тисяч життів, щоправда і затримка означала б довге очікування на несприятливі умови та ризик витоку інформації.

Що саме зробив Стегг, аби операція відбулася?

Опонентом Стегга був різкий і самовпевнений американський метеоролог Ірвінг Крик, який мав довіру Ейзенхауера. Його прогноз передбачав ясну погоду та базувався на аналізі історичних погодних патернів.

Як зазначає автор п'єси про ті події Девід Гейг, цей підхід добре працював "для Північної Африки та США", де Крик раніше успішно робив передбачення, але зараз грала величезну роль мінлива англійська погода. Натомість Стегг помічав тривожні зміни у повітряних потоках – новаторський для 1944 року метод прогнозування, який тоді ще не був поширений.

Усі – від Ейзенхауера до Крика та британського фельдмаршала Бернарда Монтгомері – хотіли провести операцію, як і планували, 5 червня. Проте Стегг мав дати їм рекомендацію "не проводити висадку".

Зрештою британець урятував операцію, визначивши, що 6 червня буде коротке вікно покращення погоди. Але він не міг це довести, коли озвучував свій непопулярний вердикт.

5 червня 1944 року біля узбережжя Нормандії дійсно прокотився потужний шторм – саме такий, якого й очікував Стегг на основі своїх прогнозів.

Висадка військ у Нормандії – наймасштабніша в історії атака з моря: дивіться відео 24 Каналу

До слова, у 2024 році ветеран Нормандії емоційно поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським. Він заявив, що український лідер – рятівник людей. Натомість той заперечив і сказав, що справжній герой стоїть перед ним.