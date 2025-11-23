Кажуть, що Юрій Кульчицький начебто вигадав каву та навчив її пити Європу. Це правда, але насправді все було трохи інакше. Докладніше про те, як вигадали каву та чи був це українець, – розповідає 24 Канал з посиланням на Britannica та Ukraine History.

Як з'явилася кава?

Єдиної версії, де вперше почали пити каву, не має. Історики мають спільну думку лише щодо одного факту – кавові зерна вперше почали вирощувати в Ефіопії на плато Кефа (Каффа). Звідси й пішла назва рослини.

Одна з поширених теорій про відкриття кави в Ефіопії розповідає, що IX столітті нашої ери пастух на ім'я Калдим помітив, що кози стають значно бадьорішими після поїдання ягід з вічнозелених кущів. Він відніс ці ягоди у місцевий монастир, де ченці скуштували їх і переконалися в ефекті. Згодом вони почали вживати відвар із цих ягід, аби не засинати під час тривалих нічних служб. Крім того, історики встановили, що в цей самий час одне з африканських племен уже використовувало ягоди кави як дієвий енергетик.

Але каву тривалий час не варили у звичному для нас вигляді. Вперше робити це почали у Південній Аравії на території сучасного Ємену. Вважають, що сюди кавові зерна потрапили разом із кочовим племенем, яке перемістилося з Ефіопії. Місцевим жителям дуже сподобався напій, який готували з кавових зерен, тому на Аравійському півострові почали вирощувати цю культуру. За іншою популярною легендою, каву відкрив людству шейх із Ємену Абд-аль-Кадир. Йому приписують декілька відомих цитат щодо властивостей напою з кавових зерен.

Саме з Ємену почалася світова популярність і поширення кавових бобів. Майже 200 років ця країна була єдиним постачальником кави на зовнішній ринок – у країни Близького та Середнього Сходу. Потім кавові плантації з'явилися в Азії та інших країнах.

Коли каву привезли до Європи?

На Європейський континент кава потрапила лише у XVII столітті. Також існує кілька версій, хто першим завіз кавові зерна. За однією з них, завдячувати маємо венеційським купцям, і сталося це в 1615 році. Спершу каву тут не прийняли – церква, яка тоді мала величезний вплив, засудила цей напій, назвавши його "чорною кров’ю мусульман". Духовенство запевняло, що кава має згубний вплив на душі християн і є шкідливою для здоров’я. Але згодом все ж каву у Венеції полюбили, і у 1647 році тут було відкрито першу в Європі кав’ярню.

За іншою версією, одними з перших, хто отримав кавові зерна та зміг виростити з них саджанці, були голландці. Попри сувору заборону арабських держав на вивіз зелених зерен, купець Петер ван дер Броке зумів отримати кілька зразків і доправити їх на батьківщину. У ботанічному саду Амстердама шведський учений Карл Лінней виростив сорт "Кава Арабіка", і за короткий час голландська плантація з'явилася в колонії на Цейлоні.

Ще одна теорія каже, що французькому королеві Людовіку XIV кавові зерна дісталися у подарунок від султана Ємену. Перше дерево було посаджено у Парижі у 1714 році. Потім саджанці вивезли в колонії, на кавові плантації Карибських островів і Південної Америки.

Перші дві кав'ярні у світі відкрилися раніше, ніж у Європі. Сталося це у 1554 році в Константинополі, який тоді входив до складу Османської імперії.

Який стосунок до культу кави у Європі має українець?

Сьогодні Австрія є кавовою столицею Європи. І саме з Відня почалося розповсюдження цього напою Західною Європою. Навчив австрійців пити каву український козак Юрій Кульчицький.

Битва за Відень і подаровані мішки із зернами кави

Під час однієї з битв наприкінці 1660-х років він потрапив у полон і був вивезений на Балкани, де досконало вивчив османську (турецьку) мову та добре ознайомився з місцевими звичаями. На початку 1670-х років Юрія викупили сербські купці для роботи перекладачем у Віденській східній торговій компанії. Так наш земляк потрапив до Відня.

У 1683 році 200-тисячна турецька армія пішла на Відень штурмом і взяла його в облогу. Коли місто охопила паніка, Юрій Кульчицький запропонував передати герцогу Лотарингії Карлу V прохання про допомогу. Він одягнувся як османський купець і разом зі своїм слугою перетнув лінію облоги міста та турецький тил. Крім того, що українець мав досить органічний вигляд, він ще наспівував турецькі пісні, то ж турки його прийняли за свого.

Згодом Юрій повернувся з листом-відповіддю, в якому повідомлялося, що допомога незабаром надійде, але потрібно трохи зачекати. За деякий час силами Карла V та польського короля Яна Собеського турецькі війська зазнали феєричної поразки, й облога з Відня була знята.

Міська влада Відня подарувала Юрію будинок у престижному районі та звільнила його бізнес від податків на 20 років. А на запитання польського короля, якої нагороди бажає сміливий воїн, – він відповів, що не потребує золота чи звання, а бажає лише 300 мішків кави.

За словами історика Тараса Чухліба, ще перебуваючи у турецькому полоні, Юрій Кульчицький призвичаївся до кави. Тому в його мудрій голові виникла геніальна, як потім виявилося, думка не лише про кавʼярню у Відні, а й про те, щоб зробити кавовий напій більш уживаним і доступним не тільки в Австрії, а й і в усій Європі.

Як Юрій привчив Відень до кави та круасанів

Спочатку бізнесмен-початківець розносив каву вулицями міста в чашечках на таці, а в серпні 1686 року в подарованому йому будинку відкрив кав’ярню "Під синьою пляшкою", декоровану в турецькому стилі. Спершу Кульчицький подавав каву без цукру, але вона не припала до смаку віденцям. Тож українець почав експериментувати: додав до кави цукор і молоко. Так з'явився рецепт "віденської кави".

Щоправда, українець не лише навчив Відень пити каву. Він також привчив Європу до круасанів. На знак перемоги над турками в його кав'ярні до кави подавали рогалики у формі османського півмісяця. Згодом вони набули широкого поширення в Австрії та опинилися у Франції. Туди їх перевезла донька австрійського імператора й дружина Людовіка XVI Марія-Антуанетта. У Франції ж австрійські рогалики Кульчицького стали відомим на весь світ як круасани.

Сьогодні в Австрії досі пам'ятають про Юрія Кульчицького. Зокрема, у Відні є вулиця на його честь – Kolschitzkygasse. Також тут встановлено пам'ятник українцю, а біля місця його кав'ярні – пам'ятну дошку.

