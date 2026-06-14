Протягом довгих століть біблійна притча про Вавилонську вежу служила для людства метафоричним поясненням того, чому на планеті існує таке розмаїття мов, і водночас застереженням проти гордині та спроб конкурувати з Творцем. Сюжет із Книги Буття малює картину утопічного світу, де єдине людство вирішує звести в землі Шинаар грандіозну споруду заввишки до небес, що провокує гнів Бога. Однак тепер вчені сперечаються, чи був у хмарочоса реальний історичний прототип, розповідає National geographic.

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Чи вдалося знайти справжню Вавилонську вежу?

Сучасна наука схиляється до ствердної відповіді, хоча шлях до істини виявився заплутаним. Сама назва міста Бабель (Вавилон) у біблійному тексті дивовижно перегукується з давньоєврейським дієсловом "балал", яке означає "змішувати" або "плутати". Текстологи вважають це блискучим прикладом стародавньої гри слів, яка закарбувала в пам’яті кочових племен образ величного, але хаотичного мегаполіса Месопотамії, де вирував потік абсолютно незрозумілих для чужинців мов та діалектів.

Споруда, захована за легендами / Фото tu religious

Пошуки залишків цієї легендарної колиски цивілізації століттями не давали спокою мандрівникам, теологам та шукачам пригод. У часи Середньовіччя, коли від самого Вавилона на поверхні землі майже нічого не залишилося, ентузіасти намагалися ідентифікувати вежу в різних куточках сучасного Іраку – від Борсіппи до руїн стародавньої столиці Аквар Куф. Мандрівники блукали пустелями, приймаючи будь-який пагорб дивної форми за біблійний монумент, проте справжня розгадка ховалася під шарами піску в зовсім іншому місці.

Головний прорив у цій затяжній археологічній детективній історії стався у 1913 році, коли німецький дослідник Роберт Кольдевей під час розкопок знову відкрив світові Етеменанкі. Назва цієї гігантської споруди буквально перекладається як "Будинок заснування неба і землі".

Так виглядав реальний Вавилонський зикурат / Фото Ancient Mesopotamia

Науковці практично одностайно погодилися, що саме цей колосальний вавилонський зикурат послужив джерелом натхнення для авторів Книги Буття, адже він ідеально відповідав географічному опису та масштабам трагедії. Зикурати Месопотамії виконували роль культових терас, що з'єднували земний світ із божественним, і Етеменанкі був перлиною серед них.

Як зазначають провідні історики, подібні ступінчасті піраміди будували по всьому регіону, проте саме ця вежа височіла в серці міста, яке греки знали як Вавилон, а євреї називали Бабелем. Її монументальні стіни, що підіймалися над плоскою рівниною, здавалися тогочасним кочівникам чимось надприродним і справді "досягаючим небес".

Попри значні успіхи археології, дискусії навколо Вавилонської вежі досі залишаються відкритими. Науковці продовжують сперечатися про точні архітектурні параметри Етеменанкі, час його остаточного руйнування та ступінь перебільшення в біблійних хроніках. Проте саме цей мікс із реальних глиняних цеглин Месопотамії та священного міфу продовжує тримати Вавилонську вежу в списку найбільших і найзахопливіших таємниць в історії людської цивілізації.