Після майже десятиліття виснажливих лісових експедицій та кропіткої аналітичної роботи науковці нарешті ідентифікували найвищого деревного титана Східної Азії. Дерево отримало величне імʼя "Небесний меч", розповідає видання IFL science.

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Масштабна експедиція

Здавалося б, об'єкт заввишки 84,1 метра важко не помітити, проте його пошуки в диких умовах перетворилися на справжній квест. Як зазначають автори проєкту з Тайванського науково-дослідного інституту лісового господарства, підтвердження цього рекорду принесло команді колосальне полегшення, адже шлях до відкриття був неймовірно довгим і складним.

Детальна хроніка цих масштабних пошуків лягла в основу свіжого наукового дослідження. Унікального велетня відшукали на Тайвані – острові, який славиться своїм специфічним рельєфом та крутими горами, де ростуть вражаючі дерева. Головним місцевим рекордсменом є тайванська ялиця (Taiwania cryptomerioides), яку корінне плем'я рукаї поетично називає "деревом, що торкається Місяця".

Колосальний гігант / Фото IFL science

Через те, що острів розташований на межі кліматичних зон, тут гармонійно уживаються представники як тропічної, так і помірної флори, а важкодоступність гірських хребтів уберегла реліктові праліси від промислового винищення.

Сама історія пошуків стартувала ще наприкінці літа 2014 року. Тоді ботаніки вирушили на перевірку легенд про прихований гай "Три сестри Чілан", інформація про який раніше існувала лише на рівні чуток. Дослідникам вдалося знайти це тріо, причому найвища ялиця сягала 69,3 метра, а товщина її стовбура становила майже 3 метри.

Попри солідні цифри, вчені були переконані, що це далеко не межа для тайванських лісів. Наступна експедиція до підніжжя гори Бенья та озера-привида вимагала чотирьох днів важкого просування крізь хащі й принесла новий результат – дерево заввишки 71,7 метра, проте для глобального прориву палеонтологам та екологам знадобилися сучасні технології.

Команда задіяла лазерне сканування ландшафту за допомогою авіаційного радара LiDAR. Проте гірська географія Тайваню внесла свої корективи: через круті схили та скелі комп'ютерні алгоритми часто помилялися, завищуючи реальні параметри рослин майже у 93% випадків. Щоб виправити похибки, довелося залучити сотні волонтерів та фахівців для візуальної перевірки даних.

Кропітка праця дала плоди, і згодом науковці склали унікальну "Карту гігантських дерев Тайваню", куди увійшла 941 ялиця заввишки понад 65 метрів. Фінальний етап пошуків розгорнувся під час святкування Нового року за місячним календарем, коли альпіністи та вчені вирушили до головної точки на створеній карті.

Закріпившись на верхівці виявленого лідера, дослідники вручну скинули вниз вимірювальну рулетку, щоб зафіксувати точні цифри. Результат став сенсацією: "Небесний меч річки Даань" офіційно визнали найвищим деревом усього регіону з показником 84,1 метра.

Паралельно з цим було задокументовано унікальний "храм велетнів" біля гори Бенья та недоторканий стародавній масив із трьох десятків ялиць-гігантів. Ці лісові осередки мають не лише естетичну чи наукову цінність, а й відіграють фундаментальну роль у стабілізації клімату Землі. Завдяки своїм колосальним масштабам, тайванські праліси є одними з найбільш вуглецевощільних екосистем у світі, які за обсягами поглинання та утримання атмосферного вуглецю можуть сміливо конкурувати з найвідомішими реліктовими лісами планети.