Саме вона свого часу породила легенду про корабель-привид "Летючий голландець". І 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Магія фата-моргани та температурна інверсія в атмосфері

Час до часу мережу підкорюють дивовижні відеоролики з гігантськими суднами, що наче левітують над водою біля узбережжя різних куточків планети. Ці кадри є абсолютно реальними та не мають стосунку до комп'ютерної графіки чи збоїв у матриці. Насправді за цим дивом стоїть унікальне фізичне явище, яке століттями змушувало сивіти від жаху найвідважніших мореплавців.

Цей дивовижний оптичний фокус називається фата-моргана – на честь міфічної чаклунки Моргани Ле Фей з артуріанського епосу, яка, за переказами, створювала повітряні замки, щоб заманювати моряків на смерть. Фізика цього явища криється у так званій температурній інверсії.

Зазвичай температура повітря знижується з висотою, але за певних умов – наприклад, коли холодна вода охолоджує прилеглий шар повітря, а зверху насувається тепла повітряна маса – формується своєрідний атмосферний "сендвіч". Холодне повітря є набагато щільнішим за тепле, тому воно має вищий показник заломлення світла.

Ось приклади різних кораблів, що "левітують" над морем: дивіться відео JackOMural

Коли промені, відбиті від реального корабля, що перебуває далеко за лінією горизонту, проходять крізь ці різнотемпературні шари, вони вигинаються дугою вниз, повторюючи вигин Землі. Наш мозок, звиклий до того, що світло поширюється тільки прямо, домальовує зображення там, де промені потрапляють в око – тобто високо в небі.

Кораблі-перевертні, "Летючий голландець" та загибель Титаніка

Важливо розуміти, що фата-моргана рідко створює ідеальну копію об'єкта. Зображення зазвичай на вигляд викривлене, розтягнуте, стиснуте або навіть перевернутим догори дриґом. Оскільки шари повітря постійно рухаються, картинка тремтить і змінюється, створюючи ілюзію живого монстра, який немов пульсує.

Моряки XVII століття, побачивши на горизонті гігантський силует судна, що висіло в хмарах кілем догори, а потім раптово тануло в повітрі, не мали іншого пояснення, окрім прокляття "Летючого голландця". Утім, ця легенда виникла не на порожньому місці, а на реальних трагедіях біля мису Доброї Надії, де через постійні шторми гинули десятки кораблів.

Простіше кажучи, моряків охоплював страх перед стихією та невідомістю, і він породив міф про проклятий корабель-привид, приречений вічно блукати океаном. А візуальним підтвердженням для тогочасних команд ставали реальні оптичні ілюзії – складні міражі, які проєктували зображення справжніх суден, які пливли далеко за горизонтом, просто у повітря над водою.

Як виникають складні міражі фата-моргани: дивіться відео Hist.Tube.

Дослідники навіть припускають, що саме фата-моргана відіграла трагічну роль у загибелі легендарного "Титаніка" 15 квітня 1912 року. Тієї ночі холодна Лабрадорська течія зустрілася з теплим Гольфстрімом, створивши потужну температурну інверсію. Вона утворила хибний горизонт, який надійно маскував айсберг від очей спостерігачів, аж поки не стало занадто пізно.

Де найчастіше можна побачити летючі кораблі сьогодні?

Для сучасних мандрівників фата-моргана – це не прокляття, а радше бажаний кадр для соціальних мереж. Найчастіше це диво природи можна спостерігати у полярних регіонах, як-от біля антарктичної станції Мак-Мердо, де панує екстремальний холод. Проте за дивовижними міражами не обов'язково їхати на край світу.

Ідеальними локаціями для полювання на летючі кораблі є Велика Британія, район Великих озер у США (особливо озера Верхнє та Онтаріо), узбережжя Каліфорнії, а також знаменита Мессінська протока в Італії. Ось там наша дивовижна планета грає з нами у хованки, нагадуючи, що реальність іноді буває набагато фантастичнішою за будь-які вигадки.