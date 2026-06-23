А почалася ця історія 5 грудня 1872 року, коли екіпаж британського брига Dei Gratia під проводом капітана Девіда Морхауса помітив дивне судно, що хаотично дрейфувало в океані поблизу Азорських островів. Що було далі – 24 Канал розповість докладніше.

Дивіться також Найдивніша зброя в історії людства, про яку не згадують у підручниках

Що насправді злякало екіпаж "Марії Селести" та змусило людей стрибнути в океан?

На борту "Марії Селести" очікували побачити сліди кривавої драми, але натрапили на приголомшливий парадокс. Двощоглова красуня була цілком придатною для плавання, у трюмі хлюпало трохи понад метр води, тобто загрози затоплення не було, ба більше – там спокійно лежав неторканий вантаж із 1701 барила промислового спирту вартістю у близько 35 000 доларів. А от жодної людини на судні не було.

Капітан Бенджамін Бріггс, його дружина Сара, дворічна донька Софія та 7 членів екіпажу безслідно зникли, залишивши навіть свої особисті речі, дитячі іграшки та недописаний судновий журнал. Єдиний рятувальний човен, утім, також був відсутній – що дозволило припустити порятунок людей на ньому. Але чому вони покинули борт, якщо жодних видимих причин для цього не було?

Ця моторошна загадка породила безліч теорій, які десятиліттями лоскотали нерви любителям містики. Фантасти та шукачі пригод звинувачували у всьому гігантського кракена або колосального кальмара, який нібито злизав людей просто з палуби. Інші подейкували про викрадення прибульцями чи прокляття Бермудського трикутника, хоча судно знайшли за тисячі миль від цієї аномальної зони.

Олії у вогонь підлив і сер Артур Конан Дойл, який у 1884 році опублікував оповідання про "Марію Селесту". Творець детектива Шерлока Голмса та відомий шанувальник окультизму додав туди вигадані деталі про ще теплу їжу на столах та гарячий чай – що остаточно заплутало розслідування.

Прокуратура Гібралтару навіть намагалася звинуватити екіпаж Dei Gratia у піратстві та вбивстві заради винагороди за порятунок судна. Проте жодних слідів боротьби чи крові на борту так і не знайшли. Насправді капітани обох суден були близькими друзями, що робило версію про змову чи вбивство просто абсурдною.

Найцікавіше з таємничої історіїї корабля-привида "Марія Селеста": дивіться відео Беззодня

Що каже наука про загадку "Марії Селести"?

Найімовірніше, розгадка крилася не в потойбічних силах, а в темному, щільно закритому трюмі судна. Річ у тім, що "Марія Селеста" перевозила концентрований промисловий етанол.

Під час подорожі з холодного Нью-Йорка до теплих берегів Італії температура повітря стрімко зростала, через це 9 пористих дерев'яних барил протекли й понад 300 галонів леткого спирту випарувалися, перетворивши закритий трюм на порохову бочку. Достатньо було найменшої іскри – від тертя металевих обручів барил чи випадково запаленої люльки когось із матросів – щоб стався миттєвий вибух.

Довгий час версію про вибух відкидали, бо на дерев'яних конструкціях не знайшли слідів кіптяви чи обвуглювання. Проте сучасні дослідження підтверджують хімічну теорію – доктор Андреа Селла з Лондона провів унікальний експеримент, відтворивши умови на судні.

У підсумку був вибух типу хвилі тиску з видовищною стіною полум'я, що мало б абсолютно жахливий вигляд для всіх на борту. Від цього вони й втекли, не знаючи, що прохолодне повітря опісля усуне небезпеку.

Дослідники припускають, що капітан Бріггс, побоюючись миттєвої детонації всього вантажу, наказав усім негайно сісти в рятувальний човен. Матроси прив'язали той до судна міцним тросом, плануючи перечекати, поки вивітряться пари спирту. Проте під час шторму трос обірвався, прирікаючи людей на загибель у відкритому океані, тоді як "Марія Селеста" продовжила свій примарний шлях наодинці.