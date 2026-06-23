А почалася ця історія 5 грудня 1872 року, коли екіпаж британського брига Dei Gratia під проводом капітана Девіда Морхауса помітив дивне судно, що хаотично дрейфувало в океані поблизу Азорських островів. Що було далі – 24 Канал розповість докладніше.
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Що насправді злякало екіпаж "Марії Селести" та змусило людей стрибнути в океан?
На борту "Марії Селести" очікували побачити сліди кривавої драми, але натрапили на приголомшливий парадокс. Двощоглова красуня була цілком придатною для плавання, у трюмі хлюпало трохи понад метр води, тобто загрози затоплення не було, ба більше – там спокійно лежав неторканий вантаж із 1701 барила промислового спирту вартістю у близько 35 000 доларів. А от жодної людини на судні не було.
Капітан Бенджамін Бріггс, його дружина Сара, дворічна донька Софія та 7 членів екіпажу безслідно зникли, залишивши навіть свої особисті речі, дитячі іграшки та недописаний судновий журнал. Єдиний рятувальний човен, утім, також був відсутній – що дозволило припустити порятунок людей на ньому. Але чому вони покинули борт, якщо жодних видимих причин для цього не було?Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Ця моторошна загадка породила безліч теорій, які десятиліттями лоскотали нерви любителям містики. Фантасти та шукачі пригод звинувачували у всьому гігантського кракена або колосального кальмара, який нібито злизав людей просто з палуби. Інші подейкували про викрадення прибульцями чи прокляття Бермудського трикутника, хоча судно знайшли за тисячі миль від цієї аномальної зони.
Олії у вогонь підлив і сер Артур Конан Дойл, який у 1884 році опублікував оповідання про "Марію Селесту". Творець детектива Шерлока Голмса та відомий шанувальник окультизму додав туди вигадані деталі про ще теплу їжу на столах та гарячий чай – що остаточно заплутало розслідування.
Прокуратура Гібралтару навіть намагалася звинуватити екіпаж Dei Gratia у піратстві та вбивстві заради винагороди за порятунок судна. Проте жодних слідів боротьби чи крові на борту так і не знайшли. Насправді капітани обох суден були близькими друзями, що робило версію про змову чи вбивство просто абсурдною.
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Що каже наука про загадку "Марії Селести"?
Найімовірніше, розгадка крилася не в потойбічних силах, а в темному, щільно закритому трюмі судна. Річ у тім, що "Марія Селеста" перевозила концентрований промисловий етанол.
Під час подорожі з холодного Нью-Йорка до теплих берегів Італії температура повітря стрімко зростала, через це 9 пористих дерев'яних барил протекли й понад 300 галонів леткого спирту випарувалися, перетворивши закритий трюм на порохову бочку. Достатньо було найменшої іскри – від тертя металевих обручів барил чи випадково запаленої люльки когось із матросів – щоб стався миттєвий вибух.
Довгий час версію про вибух відкидали, бо на дерев'яних конструкціях не знайшли слідів кіптяви чи обвуглювання. Проте сучасні дослідження підтверджують хімічну теорію – доктор Андреа Селла з Лондона провів унікальний експеримент, відтворивши умови на судні.
У підсумку був вибух типу хвилі тиску з видовищною стіною полум'я, що мало б абсолютно жахливий вигляд для всіх на борту. Від цього вони й втекли, не знаючи, що прохолодне повітря опісля усуне небезпеку.
Дослідники припускають, що капітан Бріггс, побоюючись миттєвої детонації всього вантажу, наказав усім негайно сісти в рятувальний човен. Матроси прив'язали той до судна міцним тросом, плануючи перечекати, поки вивітряться пари спирту. Проте під час шторму трос обірвався, прирікаючи людей на загибель у відкритому океані, тоді як "Марія Селеста" продовжила свій примарний шлях наодинці.