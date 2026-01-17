Які дивовижні повсякденні речі винайшли діти, про які ви навіть не підозрювали. Про це розповість 24 Канал з посиланням на Mental Floss.

Які геніальні винаходи придумали діти?

Шрифт Брайля

Мало хто здогадувався, але шрифт Брайля винайшов 15-річний хлопець. Майбутньому французькому тіфлопедагогу Луї Брайлю було 3 роки, коли зазнав серйозної травми ока – хлопчик поранився шорним ножем (схожий на шило, – 24 Канал) у майстерні батька. З часом інфекція поширилась, уразивши і друге око. Брайль остаточно осліп у 5 років.

Понад 10 років він боровся з повільною системою письма, заснованою на проведенні пальцем по опуклих буквах. А коли йому було 12 років, Брайль дізнався про метод безмовної комунікації, розроблений для французької армії. Зрештою француз його спростив, і у 1824 році народилася система письма Брайля.



Текст, написаний шрифтом Брайля / Фото Pexels

Зимові навушники

В американському штаті Мен буває доволі холодно, оскільки він розташований на північному сході США та межує з Канадою. У 1873 році 15-річний житель Фармінгтона Честер Грінвуд винайшов зимові навушники.

Хлопець любив кататися на ковзанах на замерзлих ставках холодними зимами, однак алергія на вовну заважала йому одягати теплі шапки з вушками, які носили його друзі. Втомившись від того, що йому доводилося переривати своє улюблене заняття через змерзлі вуха, Грінвуд попросив свою бабусю пришити до дротів, які він міг би згинати навколо голови, клапті фланелі або бобрового хутра.

Через десять років після цього винахідник став власником фабрики з виробництва навушників, що випускала по 50 тисяч штук на рік. Його навушники мали неабияку популярність, особливо серед солдатів під час Першої світової війни.

Сьогодні у Фармінгтоні відзначають День Честера Грінвуда та щороку проводять парад на честь улюбленого винахідника штату. Відзначають його у першу суботу грудня.



Зимовими навушниками від Честера Грінвуда користуються сьогодні не лише діти, а і дорослі / Фото Unsplash

Іграшкова вантажівка-трансформер

Один з наймолодших винахідників в історії – американець Роберт Патч. Йому було всього 5 років (1963 рік), коли він винайшов новий тип іграшкової вантажівки – "трансформер", з якою можна було гратися трьома способами: як із самоскидом, закритим фургоном чи пікапом, повідомляє Бібліотека Конгресу США.

Роберт, або, як його називали рідні та друзі, Бадді, був природженим винахідником. Ще до свого винаходу він ремонтував зламані іграшки своїх однокласників. А свій винахід зробив з матеріалів, знайдених удома – двох старих коробок з-під взуття, кришок від пляшок, цвяхів і скотчу.

Батько хлопця був патентним повіреним, і, побачивши у цьому потенціал, подав заявку на патент сина. Юний винахідник тоді ще не вмів писати, тому підписався хрестиком. На момент отримання патенту Бадді було 6 років, і тоді він став наймолодшим винахідником.

Однак Патч так і не отримав прибутку від свого винаходу, оскільки його батько не захотів виводити ідею на ринок. Як це завжди буває, на конструкції заробили інші та вона виявилася цілком успішною. Єдиною нагородою для Роберта стала пара кросівок, надіслана йому виробником взуття, коробки від якого він використав для своєї моделі, пише Galaxus.

Батут

Батут – дітище американського гімнаста Джорджа Ніссена, який народився у 1914 році. В 11 років він надихнувся еластичною сіткою для страхування, яку побачив під час циркової вистави. І вже за 5 років разом зі своїм тренером створили "батутну конструкцію", що допомагала розвивати силу та висоту для виконання сальто назад.

Почав він її конструювати в гаражі своїх батьків. Перша версія була зроблена з брезентового полотна, який кріпився до стальної рами. Сама рама була обрізками сталі, які Джордж знайшов на звалищі. Також конструкція складалася з автомобільних камер. Платформа пізніше була адаптована в портативну версію.

Щодо самої назви, то англійською батут – trampoline. Походить це слово від іспанського el trampolín, що означає трамплін, з якого стрибають у воду. Після закінчення коледжу Джордж почав рекламувати свою "батутну машину", і з цією метою разом з двома друзями влаштовував виступи у Техасі та Мексиці. Саме там він і дізнався про це іспанське слово. Згодом Ніссен зареєстрував товарний знак "trampoline" ("батут") і перетворив стрибки на ньому на вид спорту.

Супермен

У 1934 році американський 17-річний підліток Джеррі Сігел ніяк не міг заснути через спеку та подумки повертався до своїх улюблених науково-фантастичних розповідей. Дивлячись на місяць за вікном, у нього народилася ідея Супермена. Сігел записав її та вранці побіг до свого друга-художника Джо Шустера, який намалював кілька ескізів.

Після невдалої спроби зробити Супермена щотижневим коміксом в одній з газет, вони продали свої права на персонажа видавництву Detective Comics, пізніше DC, за 130 доларів. У 1938 році Супермен уперше з'явився в коміксах.

У 2012 році цей чек на 130 доларів продали на аукціоні за колосальні 160 тисяч доларів. Щодо Сігела та Шустера, то вони неодноразово писали в DC Comics, намагаючись відновити свої авторські права на персонажа, пише Reader's Digest.

Ласти

Сьогодні ми знаємо Бенджаміна Франкліна як одного із засновників Сполучених Штатів Америки. Однак протягом усього свого життя він був також винахідником, і увійшов в історію ще задовго до політичної діяльності.

У 1717 році, коли йому було 11 років, він помітив, що йому легше розсікати воду, якщо в нього більша площа поверхні, і так можна від неї відштовхуватися. У підсумку хлопець змайстрував ручні ласти з овальних дощок, зробивши всередині отвори для рук. Також зробив і ласти для ніг, але був незадоволений громіздкою конструкцією та швидко відмовився від них.

Пам'ятаю, що за допомогою цих підстилок я плавав швидше, але вони втомлювали мої зап'ястки… Я також прикріпив до підошв ніг свого роду сандалії, але вони мене не влаштовували, тому що я помітив, що гребок частково здійснюють внутрішня сторона стоп і кісточки, а не повністю підошви ніг,

– писав пізніше Франклін.

Ласти були лише одним із багатьох винаходів Франкліна. Пізніше він створив піч, одометр, громовідвід, скляну губну гармоніку, гнучкий сечовий катетер і біфокальні окуляри. Ставши дорослим, він зберіг свою любов до плавання, завдяки чому його включили до Міжнародної зали слави плавання.

Фруктовий лід

За однією з версій, в одну з холодних ночей 1905 року 11-річний Френк Епперсон із Сан-Фанциско розмішував порошковий напій у склянці води, а його увагу привернуло щось інше. Зрештою він забув усе це на ганку, і коли вранці повернувся – виявив надзвичайно смачний заморожений льодяник, який зручно брати із собою.

Френк не повертався до цієї ідеї майже 20 років, і у 1924 році отримав патент на свій винахід і почав продавати свої смаколики під торговою маркою Popsicle. Приблизно в цей самий час він став співзасновником компанії Popsicle Company. Того ж року він передав компанії всі патентні права, пише Die Zeit.

Проте згодом у нього виник судовий спір з кондитером Гаррі Бертом, який подав заявку на схожий патент раніше – у 1923 році. У той час, як в Епперсона продукція була схожою на фруктовий лід і її продавали як "напій на палочці", у Берта було молочне морозиво. Кондитер запозичив ідею у вчителя з Айови, який запатентував "ескімоський пиріг" у січні 1922 року – це було морозиво, спресоване у прямокутник і покрите шоколадом. Берт, зі свого боку, встромив паличку в цей "шоколадний заморожений пиріг", створивши таким чином батончик Good Humor. І проголосив це "новим, чистим і зручним способом їсти морозиво".

У ті часи стандартизація продукції була відносно маловідомою. Ласощі Good Humor Bar повинні були мати однакові інгредієнти та смак всюди. Тому на початку 1922 року Берт подав заявки на патенти на процес, виробниче обладнання та сам продукт. 9 жовтня 1923 року він отримав патент на процес і обладнання. Однак патент на сам продукт так і не було видано. Тим не менш, кондитер стверджував, що мав права на всі види заморожених кондитерських виробів на паличці.

Зрештою восени 1925 року Берт досяг ліцензійної угоди з Popsicle, і обидві компанії поділили ринок. Але судова тяганина на цьому між ними не закінчилася. Після років суперечок Frank's Popsicle і Burt's Good Humor Bar об'єдналися в одну компанію. А її, своєю чергою, згодом поглинув ненаситний гігант Unilever.



Реклама морозива Popsicle, яке винайшов Френк Епперсон, – кінець 1920-х років / Фото взято із сайту компанії

"Безпечний ткацький верстат"

У 1850-х роках коли американці Маргарет Найт було 12 років, одна з її подруг зазнала травми на бавовняній фабриці. Невдовзі після цього у неї виникла ідея створити особливий тип ткацького верстата із захисним кожухом. Згодом його почали використовувати на всіх бавовняних фабриках США, і тривало це аж до 1913 року.

У 1871 році Маргарет винайшла ще одну корисну річ, якою користуються досі та яка є ледь не у кожному домі. Мовиться про паперовий пакет. У ті часи пакет, який міг стояти вертикально, був дуже корисним і революційним винаходом.

Калькулятор

Один із перших механічних калькуляторів винайшов французький підліток у 1642 році. Мовиться про Блеза Паскаля, який у 19 років придумав машину – дерев'яний ящик з рядом циферблатів, з'єднаних із зубчастими коліщатками та важелями. Фактично він винайшов калькулятор, повідомляє NPR.

Цим винаходом Блез хотів допомогти своєму батькові з деякими операціями додавання та віднімання. Адже бізнес його родини був пов'язаним з великою кількістю арифметичних задач.



Механічний калькулятор, винайдений Блезем Паскалем, один із перших у світі / Фото Britannica

Снігохід

У 1922 році напередодні Нового року уродженець канадського Квебеку Жозеф-Арман Бомбардьє вирішив здивувати свою сім'ю незвичним творінням. Він прикріпив автомобільний двигун до чотирьох лижних полозів і ззаду розмістив саморобний пропелер, створивши таким чином перший у світі самохідний снігохід. Конструкція Бомбардьє зуміла проїхати по снігу приблизно 800 метрів, поки не зупинилася.

Хоча винахід 15-річного хлопця був успішним, однак його батько наказав розібрати машину, тому що відкритий пропелер міг призвести до серйозних травм. Після закінчення школи Бомбардьє став учнем у гаражі, де освоїв інженерну справу, а через два роки батько побудував йому власну майстерню.

Увесь цей час винахідник продовжував експериментувати з ідеєю снігоходу, удосконалюючи його. Зокрема, він додав до нього гусениці, як у танка. І у 1937 році Бомбардьє запатентував свій винахід. Першими покупцями були сільські лікарі, водії швидкої допомоги та священики, що жили у віддалених районах. А у 1959 році його результатом його експериментів стало створення Ski-Doo, першої надлегкої моделі снігоходу.

Які винаходи та відкриття українців змінили світ?

Перший у світі підводний човен . Українські козаки стали першими, хто створив і почав використовувати підводний човен.

Рентгенівський апарат . Український учений Іван Пулюй став першим розробником рентгенівської трубки, що є прототипом сучасних рентгенів. Сталося це за 14 років до того, як Рентген Вільгельман анонсував світу схожий апарат.

Вертоліт . Концепція вертольотів була розроблена ще в часи Леонардо да Вінчі. Проте першим у світі її реалізував авіаконструктор Ігор Сікорський.

Ракетний двигун і перший супутник Землі . Сергія Корольова називають засновником космонавтики. Адже саме він сконструював першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, космічні кораблі "Восток" і "Восход".

Технологія опріснення морської води . Завдяки дослідженням професора Одеської державної академії холоду Леонарда Смирнова світ зміг знайти спосіб вилучення солі з морської води.

Перша пересадка нирки . У 1933 році хірург Юрій Вороний вперше у світі успішно пересадив нирку молодій жінці.

Компакт-диск . Прообраз компакт-диска в кінці 1960-х винайшов аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров.

Дугове зварювання металів . У 1881 році український винахідник Микола Бенардос уперше у світі представив спосіб електродугового зварювання металів вугільним електродом на Міжнародній виставці в Парижі.

Гасова лампа. Створив гасову лампу львівський аптекар Ян Зег у 1853 році. Того ж року він винайшов новий спосіб отримання гасу шляхом дистиляції й очищення нафти.

Гасова лампа. Створив гасову лампу львівський аптекар Ян Зег у 1853 році. Того ж року він винайшов новий спосіб отримання гасу шляхом дистиляції й очищення нафти.