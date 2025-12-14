Винаходи українців і досі активно використовуються по всьому світу. Про 10 українських відкриттів, які змінили світ, – розповідає 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine і "РБК-Україна".

Які відкриття українців змінили світ?

Перший у світі підводний човен

Українські козаки стали першими, хто створив і почав використовувати підводний човен. Французькі та англійські історики підтверджували, що "Чайка" наводила страх на всю акваторію Чорного моря. Жоден найпотужніший корабель почувався у безпеці поруч з козацьким човном. Технічно, це було судно висотою та шириною до 4 метрів, а його довжина сягала близько 18 метрів. Виготовляли човен з міцної видовбаної колоди, а борти, як правило, оббивали сосною.

Рентгенівський апарат

Український учений Іван Пулюй став першим розробником рентгенівської трубки, що є прототипом сучасних рентгенів. Сталося це за 14 років до того, як Рентген Вільгельман анонсував світу схожий апарат. Українець детальніше, ніж Рентген, проаналізував природу та механізми виникнення променів і продемонстрував їх на прикладах. Перший у світі рентгенівський знімок людського скелета зробив саме Іван Пулюй.

Але через те, що Пулюй не запатентував свою розробку, науковець не став офіційним винахідником рентгену. Проте світова спільнота неодноразово підтверджувала, що саме українець започаткував розвиток цієї галузі.

Також Іван Пулюй винайшов неонове світло та люмінесцентні лампи та відіграв вирішальну роль як керівник проєктування та будівництва багатьох електростанцій на змінному струмі в Чехії.

Вертоліт Сікорського

Концепція вертольотів була розроблена ще в часи Леонардо да Вінчі. Проте першим у світі її реалізував авіаконструктор Ігор Сікорський. У 1931 році він запатентував конструкцію літального апарату з двома пропелерами – з горизонтальним на даху та вертикальним на хвості. Також перший прототип мав кабіну для пілота відкритого типу, ремінну передачу та двигун фірми Franklin.

Вже у 1940 році Сікорський зміг підняти машину з пропелерами у повітря та здійснити контрольований проліт. Першим замовником стали Сполучені Штати Америки, вони закупили гвинтокрили Сікорського для озброєння своєї армії. Пізніше український розробник став власником потужного концерну.

Крім того, Сікорський разом із друзями Федором Билінкіним і Василем Йорданом побудував літаки БіС-1 і БіС-2, а згодом вже самостійно – С-3, С-4, С-5, С-6. У грудні 1912 року літак С-6 побив світовий рекорд швидкості – 111 кілометрів на годину, пише ZAXID.NET.

Ракетний двигун і перший супутник Землі

Сергія Корольова називають засновником космонавтики. Адже саме він сконструював першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, космічні кораблі "Восток" і "Восход". Зокрема, на кораблі "Восток" у 1961 році Юрій Гагарін здійснив перший політ у космос.

У радянські часи особа Корольова була засекреченою та жив він під охороною, як у "золотій клітці". Донька науковця згадувала, що він міг двічі отримати Нобелівську премію: за запуск першого штучного супутника Землі та за політ в космос Юрія Гагаріна. Однак радянське керівництво не розкрило прізвище українця, заявивши, що творцем є "весь народ".

Технологія опріснення морської води

Завдяки дослідженням професора Одеської державної академії холоду Леонарда Смирнова світ зміг знайти спосіб вилучення солі з морської води. Його технологія полягала у спеціальному замороженні рідини, під час якого вона перетворювалась у певні кристали. З їх поверхні можна було видалити солі, ізотопи водню та безліч інших шкідливих речовин. Після цього вода стає придатною для пиття.

За словами Смирнова, така вода мала ще й позитивні властивості: знижувала рівень холестерину, сприяла відновленню організму та була в ній "омолоджуюча сила". Крім питної води, він переконував, що так можна очищати важку воду для технічних і ядерних цілей і навіть добувати газ.

Перша пересадка нирки

У 1933 році хірург Юрій Вороний вперше у світі успішно пересадив нирку молодій жінці після спроби самогубства. Лікарю вдалося довести, що "трупні" нирки здатні оживати та продовжувати працювати після пересадки іншій людині.

Цією операцією українець надовго випередив розвиток трансплантології у світі. У більшості країн такі маніпуляції почали робити тільки в 50 – 60-ті роки.

Дугове зварювання металів

У 1881 році український винахідник Микола Бенардос уперше у світі представив спосіб електродугового зварювання металів вугільним електродом на Міжнародній виставці в Парижі. Згодом цю технологію назвали на честь винахідника.

Метод зварювання, запропонований Бенардосом, першим отримав широке застосування та досі залишається одним із найпоширеніших.



Нововведення у зварюванні від Миколи Бенардоса / Рисунки взято з роботи Олени Сукманюк "Діяльність видатного ученого в галузі електродугового зварювання Миколи Миколайовича Бенардоса"

Компакт-диск

Прообраз компакт-диска в кінці 1960-х винайшов аспірант Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров. Тоді це був науковий винахід, що не мав жодного стосунку до музики. Оптичний диск був створений для супер електронно-обчислювальної машини.



В'ячеслав Петров і його винахід / Фото взято із сайту НАН України

Гасова лампа

Створили гасову лампу львівські аптекарі Ігнатій Лукасевич і Ян Зег у 1853 році. Тоді ж вони винайшли новий спосіб отримання гасу шляхом дистиляції й очищення нафти. Цей пристрій став дуже помічним у ті часи й залишається актуальним досі, зважаючи на часті вимкнення світла.

Антитромботичні протези клапанів серця

Київський хірург Микола Амосов у 1963 році вперше в СРСР розробив протез мітрального клапана серця. А вже за два роки вперше у світі зробив операцію з протезування цього клапана за допомогою авторського винаходу антитромботичного протезу.

