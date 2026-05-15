Поява Гери стала справді рідкісною подією навіть у масштабах міжнародних програм зі збереження великих кішок. Далекосхідний леопард вважається одним із найрідкісніших великих хижаків у світі – у дикій природі залишилося трохи більше сотні таких тварин, розповіли 24 Каналу у пресслужбі парку.

Чорне забарвлення для цього підвиду майже не зустрічається. Саме тому народження дитинчати викликало особливу увагу. Зараз Гера вже помітно підросла, активно лазить по деревах, досліджує територію та поводиться як справжній хижак, хоча працівники парку кажуть, що вона залишається дуже грайливою й допитливою.

Що за рідкісні тварини з’явилися у зоопарку під Києвом?

Ще однією подією нового сезону стало народження антилопи канна на ім’я Мая. Канна вважається найбільшою антилопою у світі й відома своєю витривалістю, силою та спокійним характером.

Мая – дивовижна антилопа / Фото парк "XII Місяців"

У парку пояснюють, що поява Маї важлива ще й для збереження лінії тварин із біосферного заповідника "Асканія-Нова", який зараз перебуває в окупації. Дитинча народилося 1 травня й поки майже весь час проводить поряд із мамою, обережно звикаючи до нового середовища.

У парку "XII Місяців" називають народження Гери та Маї символічним моментом для збереження рідкісних тварин у час, коли частина природної спадщини України залишається під загрозою через війну.

Сила та грація / Фото парк "XII Місяців"

За роки роботи парк став одним із найвідоміших місць сімейного відпочинку поблизу столиці. На території площею 16 гектарів працює один із найбільших приватних зоопарків країни, де мешкають понад 200 тварин майже 100 різних видів. Окрім нових мешканців, цього сезону гості зможуть побачити єдиного в Україні носорога Арчибальда, родину жирафів, білих левів, тигрів, камчатських ведмедів, орангутангів, шимпанзе, вовків, бегемота Хіпполіта, капібару Боббі та багатьох інших тварин.

Один з улюбленців відвідувачів / Фото парк "XII Місяців"

Однією з особливостей парку залишається можливість безпечної взаємодії з деякими мешканцями – разом із працівниками відвідувачі можуть погодувати жирафів, носорога та інших тварин.

На території також розташовані казковий замок у стилі Disneyland, озеро з фонтаном і рожевими фламінго, великі дитячі майданчики, контактна зона з поні, козенятами та мініпігами, ресторан і BBQ-зона. Із червня у парку планують відкрити великий басейн із джакузі та водоспадом.

Новий сезон стартує вже 16 травня. У парку наголошують, що підтримка гостей зараз особливо важлива, адже саме вона допомагає утримувати тварин і продовжувати роботу навіть під час війни.

Чи є різниця між леопардами та пантерами?

Чорні леопарди завжди викликали особливу увагу через свій незвичний вигляд, пише Medium. Їх часто називають "чорними пантерами", хоча насправді це не окремий вид тварин, а леопарди або ягуари з особливим темним забарвленням. Такий колір виникає через генетичну особливість, відому як меланізм – стан, коли в шерсті виробляється надто багато темного пігменту.

Попри майже повністю чорне хутро, характерні плями леопарда все одно залишаються. Їх можна помітити під сонячним світлом або зблизька. Саме через це чорних леопардів іноді називають "привидами лісу" – здалеку вони виглядають майже суцільно темними й добре маскуються в густій рослинності. Таке забарвлення трапляється нечасто, а серед далекосхідних леопардів – особливо рідко.

Чорні леопарди зазвичай мешкають у густих лісах і джунглях, де темне хутро допомагає краще ховатися в тіні під час полювання. Вони залишаються такими ж сильними, спритними й небезпечними хижаками, як і леопарди зі звичним забарвленням. Водночас саме їхній рідкісний вигляд зробив цих тварин майже легендарними у світі дикої природи. Сьогодні чорні леопарди залишаються великою рідкістю не лише в природі, а й у зоопарках чи природоохоронних програмах.

Чим особлива антилопа канна?

Антилопа канна вважається найбільшою антилопою у світі, інформує Britannica. За будовою тіла вона більше нагадує сильну дику корову, ніж тендітну тварину з савани. Дорослі самці можуть сягати 150 – 180 сантиметрів у холці й важити до 1 тонни. Самки помітно менші, але теж залишаються великими й міцними тваринами.

Канни живуть в Африці – у лісистих місцевостях, на рівнинах, у горах, сухих трав’янистих зонах і напівпустелях. Вони добре пристосовуються до різних умов, тому можуть харчуватися і травою, і листям.

У дощовий сезон канни частіше пасуться на зеленій траві, а в сухий період переходять на листя та гілки. Роги допомагають їм діставати гілки, до яких важко дотягнутися губами й язиком.

Ще одна характерна риса канни – спіральні роги. Вони є і в самців, і в самок, але можуть відрізнятися за розміром і формою. У звичайної канни роги прямі, з одним або двома гвинтоподібними витками, а в самок зазвичай довші й тонші. У гігантської канни роги масивніші й можуть сягати 123 сантиметрів у дорослих самців.

Мая прихильна до відвідувачів / Фото парк "XII Місяців"

Попри значні розміри, канни мають досить спокійний характер. Вони можуть триматися невеликими групами, але іноді збираються і в більші стада. Звичайні канни бувають доволі соціальними, тоді як гігантські вважаються обережнішими й менш відкритими.

Самці часто ходять окремими групами або тримаються поодинці. Особливість цієї тварини саме в поєднанні сили, розміру й витривалості. Канна не виглядає крихкою антилопою – це велика, потужна й добре пристосована до життя в різних ландшафтах тварина.

Саме тому народження дитинчати канни в парку сприймають як помітну подію: йдеться про представника одного з найбільш вражаючих видів африканських антилоп.

Чому зоопарки досі залишаються важливими?

Сучасні зоопарки давно перестали бути лише місцем, де люди приходять подивитися на тварин. У багатьох випадках саме вони беруть участь у збереженні видів, які опинилися на межі зникнення. У зоопарках працюють міжнародні програми розведення рідкісних тварин, а деякі види взагалі вдалося зберегти лише завдяки таким проєктам, зазначає Aza.

Для багатьох дітей і дорослих зоопарк стає першим місцем, де вони бачать тварин не на екрані, а наживо. Саме такий контакт часто формує інтерес до природи й розуміння того, наскільки вразливими можуть бути дикі види. Побачити жирафа, носорога чи великого хижака в реальності – зовсім інший досвід, ніж просто прочитати про нього в книжці.

Ще одна важлива частина роботи зоопарків – допомога тваринам, які не можуть вижити в дикій природі. Це можуть бути врятовані, травмовані або народжені в неволі тварини, яких уже неможливо повернути назад у природне середовище. Для них зоопарк фактично стає єдиним місцем, де вони можуть жити під наглядом ветеринарів і спеціалістів.

Водночас саме хороші сучасні зоопарки зараз намагаються робити умови максимально наближеними до природних – із великими просторами, водоймами, зонами для активності та можливістю тварин ховатися від людей. Через це роль зоопарків дедалі більше зміщується від "виставки тварин" до центрів збереження, догляду й екологічної освіти.