Багато міст були позбавлені своїх історичних емблем або змушені прийняти нові, стилізовані під ідеологію СРСР, повідомляє "РБК-Україна".

Герби яких українських міст було знищено, змінено або замінено на радянські?

Львів

Допоки СРСР не окупував Львів, місто мало герб, що датується XVIII століттям. На ньому були зображені золотий лев і міські ворота.

У 1967 році герб Львова "спростили" до стилізованого варіанту з радянськими символами – на щиті з'явилися серп і молот. Щоправда, після відновлення незалежності герб повернули до класичного вигляду.

Герби Львова польського та радянського періодів / Фото взято з Вікіпедії

Харків

До 1918 року місто користувалося традиційною геральдикою. У період СРСР герб замінили на радянський "промислово-аграрний" стиль із символами індустрії та колгоспу.

Скасували його лише в 1995 році. Того є року у Харкові відродили історичну символіку.

Реконструкція першого герба Харкова, датованого XVII століттям, і радянська версія 1970-х – 1980-х років / Фото взято з Вікіпедії

Київ

Історичний герб столиці з Архангелом Михаїлом існував ще з давнини. Однак у СРСР його вирішили майже повністю замінити радянськими емблемами.

Символіку тоталітарної доби видно навіть на пам'ятках, які лишалися до декомунізації 2015 року та пізніше.

Герб Києва, затверджений у лютому 1917 року, та символіка часів УРСР (1969 – 1995 роки) / Фото взято з Вікіпедії

Севастополь

Після революції 1917 року та усунення царського герба місто довгий час було без емблеми. У 1969 році затвердили радянський варіант, а пізніше частина спроб повертати історичні символи була ускладнена політичними змінами.

Реконструкція герба 1893 року та радянська символіка Севастополя / Фото взято з Вікіпедії

Запоріжжя

У період СРСР герб міста було стилізовано під радянську ідеологію, зокрема було змінено кольори. Тільки після здобуття Україною незалежності Харкову повернули традиційну символіку.

Музейні колекції зберігають радянські значки гербів як історичний артефакт.

Герб Олександрівська, затверджений у 1811 році, та радянський герб Запоріжжя, затверджений у 1967 році / Фото взято з Вікіпедії

Херсон

Місто у радянський період мало герб, що відображав радянську ідеологію та колірну гаму. Після 1991 року частина елементів була відредагована або замінена на історичні.

Герб Херсонської губернії, затверджений у 1878 році, та радянський герб Херсона, затверджений у 1967 році / Фото взято з Вікіпедії

Кропивницький

Як і решта гербів, у часи СРСР оригінальна символіка Кропивницького була скасована. Після здобуття Україною незалежності місто почало активно працює над конструкцією власного герба, враховуючи історичні традиції.

Герб Єлисаветграда від 1845 року та герб Кіровограда радянського періоду / Фото взято з Вікіпедії

