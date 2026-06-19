Адже дика природа грає за власними, часом надзвичайно жорстокими правилами, і справжня небезпека криється геть не там, де ми її очікуємо. 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Чому кубомедузу вважають найнебезпечнішим привидом океану?

Блакитні хвилі Індо-Тихоокеанського регіону та північного узбережжя Австралії приховують істоту, яку вважають найбільш отруйним морським створінням на планеті. Це кубомедуза, або морська оса (Chironex fleckeri). Вона практично невидима у воді, адже її тіло на 95 відсотків складається з вологи.

Цей прозорий купол розміром з грейпфрут або навіть баскетбольний м'яч несе в собі смертельний сюрприз – до 60 тонких щупалець завдовжки до 3 метрів. На кожному з них міститься близько 5 000 жальних клітин (кнідоцитів). Вони вистрілюють мікроскопічними гарпунами зі швидкістю понад 60 кілометрів на годину.

Отрута миттєво викликає різкий стрибок артеріального тиску, змушуючи серце жертви буквально заклинити та зупинитися. Доросла людина може померти всього за 4 хвилини після контакту, навіть не встигнувши доплисти до берега. При цьому кубомедуза є активним мисливцем і здатна розвивати швидкість до 6,4 кілометра на годину, а ще має 24 ока, щоб уникати перешкод.

Морську осу буває складно помітити у воді, а проте вона вкрай небезпечна: дивіться відео Markanthonydalita

Як чорна мамба атакує своїх жертв у саванах Африки?

Якщо на суші й існує втілення нічного жаху, то воно мешкає в саванах та скелястих пагорбах Субсахарської Африки. Чорна мамба (Dendroaspis polylepis) – це друга за довжиною отруйна змія у світі після королівської кобри, вона може виростати до 4,3 – 4,5 метра. Цікаво, що її назва – це обман зору, адже насправді змія має оливковий або металево-сірий колір.

Справжня чорнота ховається всередині її пащі, яку мамба загрозливо розкриває перед нападом, демонструючи вугільно-чорну слизову оболонку, що нагадує труну. Ця рептилія неймовірно прудка та здатна ковзати по землі зі швидкістю до 19 кілометрів на годину.

Хоча за своєю природою чорна мамба є досить полохливою і намагається уникати людей, загнана в кут вона перетворюється на безжального вбивцю. Вона підіймає передню частину тіла високо над землею і завдає серію блискавичних укусів. Лише двох крапель її нейротоксичної отрути достатньо, щоб убити дорослу людину.

Чорна мамба має вбивчу нейротоксичну отруту: дивіться відео africansnakebiteinstitute

Яку небезпеку становить гребенястий крокодил?

Для тих, хто вважає, що епоха динозаврів минула, зустріч із гребенястим крокодилом (Crocodylus porosus) стане здатним шокувати відкриттям. Цей колосальний хижак є найбільшою рептилією на Землі. Самці можуть досягати 6 метрів завдовжки та важити понад 1 000 кілограмів. Вони населяють солоні болота, гирла річок та прибережні води від Індії до північної Австралії.

Гребенясті крокодили – одні з небагатьох хижаків, які свідомо розглядають людину як здобич. Вони майстри маскування – годинами нерухомо лежать під водою, залишаючи на поверхні лише ніздрі та очі, схожі на старі колоди.

Коли жертва наближається до води, крокодил робить вибуховий кидок. Його щелепи стискаються з неймовірною силою, що вдвічі перевищує силу укусу бегемота. Захопивши здобич, монстр тягне її на глибину і починає виконувати своє фірмове "смертельне обертання", розриваючи тіло на шматки.

Ось який вигляд має гребенястий крокодил: дивіться відео Quest777

Додамо, що окрім медуз загрозу для людей в океані дедалі частіше становлять і більші хижаки, чия поведінка змінюється під впливом кліматичних коливань. Через глобальне потепління та активізацію природного явища Ель-Ніньйо небезпечні види починають мігрувати у нетипові для них регіони. До прикладу, фіксують поява акул у місцях, де їх раніше ніколи не бачили.

Не меншу пильність варто проявляти й під час прогулянок лісами чи за відпочинку біля водойм на суходолі, де можна легко натрапити на плазунів. Щоб уберегтися від неприємностей, важливо чітко розуміти відмінності між неотруйними зміями та небезпечними гадюками.