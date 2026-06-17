Довгий час науковці могли лише приблизно уявляти її масштаби. Зібрати таку картину було непросто – надто вже багато всього приховано під шаром ґрунту. Але нове міжнародне дослідження вперше дозволило зазирнути значно глибше. Результат здивував навіть самих дослідників. Виявилося, що підземні грибні мережі настільки величезні, що їхню загальну довжину важко уявити навіть у космічних масштабах, пише Discover wild life.

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Чому підземна грибна мережа вразила науковців?

Попри те, що гриби відіграють ключову роль у функціонуванні екосистем, наука досі знає лише невелику частину їхнього різноманіття. На сьогодні описано близько 200 тисяч видів грибів, тоді як реальна кількість може сягати двох мільйонів.

Лише наприкінці XX століття дослідники повністю усвідомили значення мікоризних грибів для життя на Землі. Вони вступають у взаємовигідний зв’язок із рослинами, з'єднуючи їхні кореневі системи у величезні підземні мережі.

Робота вчених / Фото Truth & Beauty, SPUN

Міжнародна група вчених уперше спробувала оцінити масштаб цих підземних структур. Для цього дослідники проаналізували близько 16 тисяч зразків ґрунту, зібраних у різних частинах світу. Там, де прямих вимірювань не вистачало, використовували моделі машинного навчання та дані про місцеві екосистеми.

Крім того, команда вивчила приблизно 300 тисяч живих гіфів арбускулярних мікоризних грибів – тонких ниткоподібних структур, які пронизують ґрунт і створюють складну систему зв’язків між рослинами. Результати виявилися приголомшливими. За оцінками авторів роботи, загальна довжина грибних мереж на планеті становить близько 110 квадрильйонів кілометрів.

Це майже в мільярд разів більше за відстань між Землею та Сонцем. Також ці мережі накопичують близько 300 мегатонн вуглецю. Для порівняння, це приблизно у шість разів більше за масу всіх людей, які нині живуть на планеті.

Важко перебільшити значення й масштаб цих грибів. Усього в одній чайній ложці ґрунту може бути до 10 метрів мікоризної мережі,

– пояснює Джастін Стюарт.

Чому ці гриби важливі для життя на Землі?

У здоровому ґрунті мікоризні гриби значно розширюють можливості кореневих систем рослин. Саме через них рослини можуть отримувати до 80% необхідного їм фосфору. Вчені також припускають, що густі грибні мережі допомагають екосистемам краще витримувати стресові умови та ефективніше накопичувати вуглець.

За наявними оцінками, арбускулярні мікоризні гриби щороку сприяють переміщенню приблизно чотирьох мільярдів тонн вуглекислого газу з атмосфери до ґрунту. Щоб зробити результати дослідження доступними для ширшої аудиторії, науковці спільно з дизайнером Моріцем Штефанером створили інтерактивну "Карту мікоризної інфраструктури".

Вона дає змогу побачити, де грибні мережі особливо розвинені, а де потребують кращого захисту. Дослідження показало, що близько 40% усіх арбускулярних мікоризних грибів світу зосереджено на луках. Водночас саме ці території залишаються одними з найменш захищених природних середовищ. На великих сільськогосподарських угіддях щільність грибних мереж у середньому приблизно на 50% нижча.

Мікоризні гриби формували життя на Землі сотні мільйонів років, але ми досі надто мало розуміємо, як інфраструктура цих живих транспортних систем розподілена по планеті. Це дослідження є захопливим кроком до розуміння того, як працює ця планетарна кровоносна система, і підказує, як ми можемо краще співпрацювати з грибами, щоб відповідати на виклики нашого часу – від продовольчої безпеки до зміни клімату,

– стверджує Мерлін Шелдрейк.