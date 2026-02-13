Ба більше, храм, де, ймовірно, розміщується могила Долгорукого, до 800-річчя заснування Москви відреставрували саме за кошти з російської столиці. Про це розповів ексгенеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко у коментарі "РБК-Україна".

Де може бути могила Юрія Долгорукого?

Ймовірне поховання засновника Москви Юрія Долгорукого може приховувати церква Спаса на Берестові в Києві. Це одна з найвидатніших пам'яток XII століття. Вона пов'язана з київським князем Володимиром Мономахом. Її будували як князівську та значною мірою храм був усипальницею Мономаховича.

Із церквою Спаса також пов'язують ім'я Юрія Долгорукого – засновника Москви та київського князя. За словами Максима Остапенка, Росія вважає, що саме в цій церкві, поруч із нею або всередині, було його поховано. Цікаво й те, що у 1980-х роках до 800-річчя від дня заснування Москви цей храм відреставрували саме за кошти з Москви.

Було звернення від мерії міста Москви про те, щоб Україна передала цей храм і Москва взяла б його на обслуговування та в користування як місце, як усипальницю засновника Москви,

– розповідає Остапенко.

Що відомо про могилу Юрія Долгорукого?

Археологічні дослідження у районі храму Спаса на Берестові проводять ще з XIX століття. Основною метою було саме встановлення точного місця поховання князя Юрія. І хоча певні результати є, вони досі не дають однозначної відповіді.

"Вважають, що було знайдено його могилу, але це був кенотаф. Тобто, останки самого князя всередині не було знайдено. Тобто, було знайдено князівську могилу. І ймовірно, вона належала, дуже ймовірно, що вона належала саме Юрію Долгорукому", – пояснює історик.

Водночас він наголошує: не можна стверджувати це однозначно, тому що декілька представників Мономаховичі були поховані в цьому соборі.

За його словами, під час останніх реставраційних робіт у храмі виявили понад 700 поховань. І це лише підтверджує унікальність об'єкта та його важливу роль у князівській історії Києва.

Остапенко додає: храм зберігся не повністю, збереглася його, умовно кажучи, десь третина автентичної XII століття. Він був пошкоджений, поруйнований в монгольські часи, потім відбудований у XVII столітті.

Хто такий Юрій Долгорукий?

Великий князь Київський, правитель Київської Русі (1149 – 1151, 1155 – 1157). Син Володимира Мономаха, пише Dovidka.biz.ua.

Відомий під прізвиськом Юрій Долгорукий за те, що втручався у боротьбу за київський престол і міжусобиці на Русі, перебуваючи у далекому периферійному Володимиро-Суздальському князівстві.

Точної дати народження Юрія Долгорукого історики не можуть визначити. Вважають, що він народився у проміжку з 1090 до 1097 року.

У ранньому віці Юрій став ростово-суздальським князем, керував Суздальщиною до кінця життя.

Юрій Долгорукий кілька разів намагався завоювати Київ. Востаннє за його життя це сталося у 1155 році. Він залишався у нинішній столиці України аж до своєї смерті.

Однак улюбленим серед киян не став. Під час пиру у київського боярина Петрила його 15 травня 1157 року отруїли.

Окрім Москви, він також заснував Переяславль-Залеський, Юр'єв-Польський, Кострому, кілька фортець і соборів.

