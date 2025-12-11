Хоча ступінчаста піраміда, можливо, забезпечувала додатковий захист, люди зрештою проникли в неї, і сьогодні більшість похоронних речей, зокрема мумія Джосера, є зниклими. Проте ця споруда досі зберігає багато унікальностей. Що археологи знайшли у піраміді Джосера – розповість 24 Канал з посиланням на Egypt Tours Group і Live Science.

До теми Куди зникла Нефертіті та що з носом Сфінкса: 7 нерозгаданих загадок Стародавнього Єгипту

У чому особливість піраміди Джосера?

Її побудували в Саккарі приблизно 4 700 років тому. Фараон Джосер з Третьої династії спочатку планував традиційну гробницю-мастабу – плоску прямокутну конструкцію зі скошеними боками. Під керівництвом свого архітектора Імхотепа проєкт поступово розширювався до шести ярусів загальною висотою 60 метрів, створюючи нову форму: першу у світі піраміду.

Ступінчастий профіль обумовлений послідовним укладанням мастаб меншого розміру. В результаті виникла велична споруда, яка символізувала царську владу та віру у потойбічне життя. Згодом це місце перетворилося на повноцінний похоронний комплекс із храмами, внутрішніми дворами, фальшивими каплицями та великою підземною системою.

Для будівництва піраміди було використано 330 400 кубічних метрів каменю та глини. Тунелі під пірамідою утворюють лабіринт завдовжки близько 5,5 кілометра. Як основний матеріал замість цегли-сирцю було використано вапняк. Це нововведення створило прецедент для пізніших пірамід у Гізі.

У більш ранні часи фараонів ховали в невеликих гробницях-мастабах, до яких грабіжники могли дістатися, розкопавши їх згори. Ступінчаста піраміда Джосера робила практично неможливим для грабіжника дістатися до похоронної камери. Захист від грабіжників, можливо, є однією з причин, чому єгиптяни побудували ступінчасту піраміду. Крім того, ступінчаста піраміда також символізувала сходи в небеса, підкреслюючи божественну подорож царя у потойбічне життя.

Що ж археологи знайшли всередині?

Під час нещодавніх археологічних робіт вдалося виявити три мумії пізнього періоду (приблизно 712 – 332 роки до нашої ери.). Усі вони були поховані в похоронній камері Джосера. Це означає, що до пізнього періоду люди не тільки проникли в похоронну камеру царя, а й ховали в ній дедалі більше мумій.

Сама піраміда розташована в центрі комплексу площею 15 гектарів. Комплекс оточений зануреною вапняковою стіною. На південно-східному боці вбудовано як фальшиві дверні отвори, так і справжні входи до колонад. На північному боці піраміди розташований храм, а також статуя царя. Статую оточує невелика кам'яна споруда, відома як "сердаб", з отвору в якій виглядають очі царя. На південь від піраміди розташоване велике подвір'я з вівтарем і каменями.



Похоронний храм Джосера порядя із пірамідою / Фото Laura Brain

Будівельники розмістили в комплексі низку "фіктивних" будівель з фасадами, зокрема серію каплиць на південному сході, а також північний і південний павільйони на східному боці піраміди. Ці споруди мали ритуальне значення, і, що цікаво, очевидно, ті ж будівельники їх частково засипали землею. На південно-східному боці комплексу поруч із фіктивними каплицями розташований двір, де цар міг проводити ювілейне свято Хеб-Сед, імовірно, вже під час загробного життя.

У південній частині комплексу розташована загадкова "південна гробниця" з каплицею. Вона містить низку тунелів, що імітують тунелі, розташовані під пірамідою. В одній з її кімнат були вмонтовані різьблені вапнякові панелі, що зображують фараона, який бігає під час святкування Хеб-Седу. Південна гробниця, можливо, не містила жодних поховань, і її призначення залишається неясним.

А що під пірамідою?

Під ступінчастою пірамідою звивається заплутана мережа тунелів і камер. В центрі цієї мережі на глибині майже 28 метрів розташована облицьована гранітом похоронна камера царя Джосера. Камера розміром приблизно 7 на 7 метрів була запечатана масивними гранітними блоками, деякі з яких важили до 4 тонн. Це мало відлякувати грабіжників гробниць.

Мумія царя Джосера зникла, але роботи з консервації в похоронній камері виявили 32 фрагменти гранітного саркофага царя. За цими останками археологи підрахували, що початкова вага саркофага царя становила 1,76 тонни.



Внутрішня шахта ступінчастої піраміди Джосера / Фото Laura Brain

Спочатку будівельники планували прикрасити стелю вапняковими блоками з вигравіруваними п'ятикутними зірками, що мали б створювати ілюзію зоряного неба. Але з невідомих причин будівельники відмовилися від цієї прикраси, залишивши просто стелю з граніту. Під час реставраційних робіт археологи виявили блоки, що залишилися від цієї запланованої стелі.

Далі два проходи ведуть під землю та розгалужуються у трьох напрямках. У них розташовані три галереї для зберігання боєприпасів, спеціальний тунель для підношень і недобудована камера, яка, можливо, була свого роду підземним "палацом", призначеним для потойбічного життя.

Підземний "палац" має три несправжні двері. Всередині них розташовані стели, або кам'яні різьблені зображення, на яких можна побачити короля під час ритуалів. Камера прикрашена синьою фаянсовою плиткою, що символізує воду та відродження у потойбічному життя.

У тунелі на східній стороні піраміди виявлено 40 тисяч кам'яних судин, багато з яких належали предкам царя. Археологи виявили неподалік людські останки та саркофаги, зокрема тазову кістку жінки, якій на момент смерті було близько 18 років. Деякі із жіночих останків відносять до поколінь, що передували часам Джосера. І це залишає питання про те, ким вони були.

Цікаво, що Джосер продовжував користуватися великою пошаною, і через сторіччя після його смерті чиновники все ще хотіли бути похованими поруч із його ступінчастою пірамідою. У 2022 році археологи виявили гробницю одного з таких чиновників, на ім'я Мехтджетджу. Він жив близько 4 300 років тому, через сторіччя після правління Джосера.

Всередині піраміди Джосера: дивіться відео

Що приховує піраміди Менкаура в Гізі?