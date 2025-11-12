24 Канал з посиланням на Live Science розповідає про 5 дивних знахідок археологів у єгипетських гробницях, які досі дивують як науковців, так і пересічних людей.

Читайте також Хто придумав "прокляття фараонів" та чи може воно вам нашкодити

Звідки у гробницях залізні речі у добу бронзи?

Більша та, мабуть, краща частина історії Давнього Єгипту (свою країну єгиптяни так не називали, а казали на неі Кемет) припала на так званий "Бронзовий вік".

У цей час люди ще використовували кам'яні знаряддя (так, фараона ХХ династії Рамзеса Третього зарізали церемоніальним обсидіановим ножем його ж наложниці), але також навчилися обробляти метали. Вони не знали заліза, натомість користувались бронзою – сплавом міді з оловом, миш'яком або свинцем. Проте, у гробницях фараонів інколи знаходять речі з заліза.

Наприклад, у гробниці Тутанхамона археолог Говард Картер у 1925 році знайшов між бинтами на правому стегні мумії фараона кинджал із залізним лезом і кришталевим навершям.

Залізний кинджал Тутанхамона, зберігається у Музеї Давнього Єгипту в Каїрі/ фото – Olaf Tausch

Це дало підстави для теорії, що єгиптяни значно випередили свій час. Втім, розгадка загадка інша.

Аналіз металу показав, що залізо до ножа мало не земне походження, а прилетіло на планету як частина метеорита. Це так зване метеоритне залізо.

Для давніх єгиптян залізо вважалося небесним металом богів і вартувало в тисячі разів дорожче за золото. Власне, тому цей, як нині б сказали, простенький ніж, і поклали у гробницю фараона його сучасники, адже вважали, що дають йому дуже цінну та корисну в потойбічному світі річ. І вона дійсно позаземного походження.

У які дитячі іграшки грали діти фараона?

Справжнім прокляттям у Давньому Єгипті та всьому стародавньому світі була дитяча смертність. Через це у похованнях часто знаходять мумії дітей. Їх також ретельно споряджали у загробний світ і давали з собою речі, які мали б їм стати у пригоді.

Дитяча дерев'яна лялька часів XI династії / фото – Public Domain

Це, зокрема, іграшки. Так, у гробницях знаходять ляльок і навіть механічні іграшки, наприклад, жінку, що меле зерно на борошно (механізм запускається за допомогою мотузочки), або коня на колесиках.

Чи робили єгиптяни мумії тварин?

Домашні тварини були в Давньому Єгипті у пошані. Особливо коти. Їх своєнравна вдача та здатність полювати на мишей перетворила котів на суперзірок з божественним статусом (богиня кохання Бастет мала голову кішки).

Тож не дивно, що давні єгиптяни споряджали муркотів у інший світ за всіма правилами. Вже в наш час біля єгипетського містечка Бені-Хасана було розкопано справжній котячий некрополь, де поховані десятки тисяч тварин. Мумії кішок були у саркофагах із золота та срібла інкрустованих дорогоцінним камінням.

Мумія кота, знайдена у 2018 році в гробниці піраміди Джосера у Саккарі, Єгипет, 23 листопада 2019 року / фото – EPA-EFE/MOHAMED HOSSAM

Також в єгипетських гробницях археологи, крім котячих, знайшли мумії соколів, яструбів, псів, ібісів, павіанів та навіть кобр, левів, крокодилів і жуків-скарабеїв. Цих тварин вважали священними втіленнями богів або їх супутниками. Тому й віддавали таку шану.

Чи лікували давні єгиптяни рак?

У Давньому Єгипті було непогано з медициною, особливо – серед еліти, про яку ми здебільшого й знаємо, бо маємо багату археологію. Одне з останніх гучних відкриттів єгиптологів пов'язано зі спробами вилікувати онкологію.

У 2024-му році аналіз одного з черепів, знайдених під час розкопок, показав, що цій людині намагалися видалити пухлину. Чоловік цей мешкав близько 4500 років тому, тобто часу, коли будувалися перші піраміди в долині Гізи.

Череп зі слідами давньої операції / фото – Tondini, Isidro, Camarós

Вчені дослідили, що череп містив сліди великої первинної пухлини, а також менших пухлин. Дані свідчать про те, що хтось намагався видалити рак за допомогою металевих хірургічних інструментів. Хоча спроба була невдалою, вона показує, що стародавні єгиптяни намагалися розробити методи лікування раку.

Чи вміли у Давньому Єгипті робити фотографічно точні портрети?

Гадаєте, художній реалізм – це сучасна вигадка? Зовсім ні, знахідки у Фаюмській оазі цю тезу спростовують. Археологам вдалося знайти близько 900 посмертних портретів, людей, що мешкали в Єгипті 1800 років тому. Просто подивіться на ці обличчя.

Фаюмські портрети (фото – Public Domain):

24 Канал писав про буденне життя давніх єгиптян, про яке стало відомо завдяки унікальній знахідці – архіву глиняних табличок, яким 2000 років. Також читайте про розгадки давніх таємниць – куди зникла Нефертіті та що з носом Сфінкса.