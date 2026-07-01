А тривалий час було відомо тільки те – всі люди немов випарувалися, залишився після себе тільки містичний напис "Кроатоан". 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Колонія англійців у Новому Світі на острові Роанок "безслідно зникла"

У серпні 1590 року англійський губернатор Джон Вайт повернувся на острів Роанок і застав там гнітючу пустку замість квітучого поселення. На дерев'яному стовпі форту було поспіхом вирізьблене лише слово "CROATOAN". Ця знахідка на кілька століть перетворилася на один із найпопулярніших горорів американської історії.

Три роки перед цим Вайт залишив на тому місці 115 чоловіків, жінок та дітей, серед яких була і його новонароджена внучка Вірджинія Дейр – перша англійська дитина, яка народилася в Новому Світі. По поверненню губернатор очікував почути стукіт ковальських молотів та дитячий сміх, але натомість побачив лише порожні будинки та частокіл.

Причини зникнення людей видавалися невтямними. Жодних слідів боротьби, жодної краплі крові чи свіжих могил.

Як секретні карти в ультрафіолеті допомогли розкрити таємницю?

Прорив у розслідуванні цієї драми почався не з лопати археолога, а з ретельного вивчення пожовклого паперу. У 2012 році дослідники Британського музею вирішили просвітити спеціальним ультрафіолетовим світлом акварельну карту La Virginea Pars, намальовану самим Джоном Вайтом у 1585 році. Здогадка справдилася – під паперовою латкою був прихований чотирикутний символ форту.

Він розташовувався рівно за 80 кілометрів на захід від Роаноку, вглиб материка. Ця знахідка привела археологів до місця, яке охрестили Site X в окрузі Берті. Тут, поруч із колишнім індіанським селищем Меттаквем, вдалося відкопати уламки англійської кераміки типу Border Ware та металеві наконечники для одягу – еглети, які вийшли з ужитку ще в першій половині XVII століття.

Це довело, що щонайменше частина колоністів не розчинилася в повітрі. Люди просто переїхали жити ближче до місцевих племен.

Найцікавіше про історію колонії Роанок та таємничий напис "Кроатоан": дивіться відео vchora-official

Що знайшли археологи у стародавньому смітті індіанців?

Проте найгарячіші докази приховав у собі солоний вітер острова Гаттерас. Річ у тім, що у XVI столітті його називали саме Кроатоан. І от під час розкопок там у 2025 – 2026 роках дослідники у стародавніх сміттєвих купах індіанців знайшли "відра" залізної окалини (hammerscale) – дрібних металевих лусочок, які утворюються під час кування заліза.

Корінні американці не користувалися такими технологіями металургії, тож це залізо могли кувати лише європейці, які жили пліч-о-пліч з індіанцями протягом десятиліть. Ба більше, радіовуглецевий аналіз залишків органіки навколо мушкетної кулі, що застрягла в щелепі оленя, знайденій там само, чітко вказав на 1580-ті роки.

Поруч археологи знайшли ще й жіночий гачок для сукні з червоної латуні, уламки рапіри та європейську мідь. Це не були сліди війни чи торгівлі – це були побутові речі людей, які ділили один дах і вечерю.

Як сучасні ДНК-тести підтвердили порятунок колоністів?

Остаточну крапку у містичних спекуляціях поставила генетика. Проєкт Lost Colony DNA проаналізував ДНК сучасних жителів регіону та нащадків племені ламбі. Результати виявилися приголомшливими – вчені виявили чіткі англійські маркери.

Століттями офіційна наука вважала усні перекази індіанців про "білооких предків, які вміли читати книги" просто красивою легендою. Але тепер генетичний код підтвердив – колоністи вижили, змішавшись із місцевими.

Науковці переконані, що поселенці асимілювалися у громаду корінних американців, а їхні нащадки продовжували жити на острові Гаттерас до початку XVIII століття. Вони просто стали частиною нового світу – ймовірно, щоб врятуватися від голодної смерті.