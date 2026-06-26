Історія протистояння розпочалася ще у минулому столітті, коли мирна спроба очистити водойми вийшла з-під контролю. 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Чому риба змушує американців одягати захисні жилети й шоломи?

У 1970-х роках американські фермери завезли з Китаю кілька видів азійського коропа, зокрема сріблястого та строкатого товстолобиків. Вони мали у природний спосіб очищати ставки від водоростей. Проте під час масштабної повені 1993 року риба вирвалася на волю, потрапила у басейн річки Міссісіпі й почала стрімко колонізувати водні артерії, рухаючись на північ.

Сьогодні подорож річкою Іллінойс нагадує зону бойових дій через унікальну особливість сріблястого коропа. Від звуку човнових моторів він панічно лякається і вистрибує з води на висоту до 3 метрів. Десятки кілограмів живої ваги, що летять на швидкості просто у людей, перетворили звичайні прогулянки на екстремальний атракціон.

Відтак човнярі та туристи змушені одягати захисні жилети та шоломи, адже зіткнення з коропами вже неодноразово закінчувалися важкими травмами та госпіталізацією. Але це навіть не єдина проблема.

Яку загрозу створює ненажерливий прибулець для Великих озер?

Справжня катастрофа криється під водою, адже азійський короп щодня з'їдає понад 20% власної ваги, поглинаючи фітопланктон. Цим він позбавляє їжі місцеві види риб. В окремих ділянках річки Іллінойс короп витіснив аборигенну фауну настільки, що тепер становить до 97% усієї біомаси.

Неймовірна історія завоювання Америки азійським коропом: дивіться відео WildWatersDocs

Головний страх екологів – прорив коропа у Великі озера, які містять 20% світових запасів прісної води. Якщо це станеться, під загрозою опиниться гігантська індустрія спортивного та комерційного рибальства на 7 мільярдів доларів на рік, а також сфера водного туризму, що приносить ще 16 мільярдів доларів.

Щоб зупинити загарбника, уряд США вже витратив понад 600 мільйонів доларів. Зараз у Чиказькому санітарно-судноплавному каналі працюють потужні електричні бар'єри, які відлякують рибу струмом. Також триває підготовка до реалізації грандіозного проєкту Brandon Road Interbasin Project вартістю до 1,2 мільярда доларів біля міста Джолієт. Утім, адміністрація Дональда Трампа тимчасово зупинила його фінансування.

Чому не можна просто з'їсти коропів?

Для українців рішення проблеми з коропами здається очевидним – виловити та з'їсти. Але у США цей номер не проходить. По-перше, азійський короп неймовірно кістлявий, і обробляти його на філе – справжня мука. По-друге, американці історично не звикли їсти таку рибу, вважаючи її сміттєвою.

Намагаючись змінити ситуацію, влада Іллінойсу провела масштабний ребрендинг, перейменувавши коропа на "Копі" (Copi від слова copious, тобто "багатий" чи "рясний"). Можливо, так вдасться популяризувати споживання риби, але загалом є розуміння, що змінити звички людей вкрай важко.

Додамо, що американці у своїй боротьбі не самотні – глобальні екологічні виклики змушують науковців та уряди різних країн вдаватися до радикальних кроків для порятунку річкових екосистем та відновлення балансу в дикій природі. Хоча здебільшого у світі все відбувається навпаки – рибу рятують. Наприклад, для відновлення природних шляхів її міграції у Європі масово зносять застарілі дамби.