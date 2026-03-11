Це інвазивний для України вид, тобто поширюється за межі свого природного ареалу. А міг він потрапити у дику природу з фермерських господарств, де спеціально його вирощували для виробництва хутра, повідомляє Нацпарк "Прип'ять-Стохід".

Що відомо про американську норку?

Латинська назва – Neogale Vison. Це хижий ссавець родини мустелових (Mustelidae). Від європейської вона відрізняється фенотипічно та генотипічно – тварини мають різний набір хромосом, внаслідок чого їх схрещування в природі не відбувається.

Ця тварина дуже допитлива та кмітлива. Що цікаво, вона часто охоче йде на контакт з людьми.

Особливістю у забарвленні американської норки є білий колір на підборідді та нижній губі. Вона має досить гнучке тіло, невеликі плавальні перетинки між пальцями лап.

Як живе американська норка?

Вона краще пристосована до життя у воді порівняно з європейською, бо має густіший волосяний покрив.

Облаштовує свої лігва під каменями або корінням дерев, часто використовує нори бобрів або ондатр, які можуть бути до 3 метрів завдовжки та 1 метра вглиб. Такі нори мають кілька входів, що розташовані трохи вище рівня води.

Тварина є відмінним плавцем і мисливцем. Може успішно полювати не лише на березі чи у воді, а і на деревах. Здатна занурюватися на глибину до 5 метрів і проплисти під водою до 30 метрів.



Американська норка, яку помітили на Волині / Фото Віти Домашич

Харчується рибою, земноводними, гризунами, ракоподібними. комахами, пташками та їхніми яйцями.

Добова активність норки американської залежить від сезону, погоди, наявності корму. Частіше активні у сутінки та вночі, але можуть бути активними й удень.

Які тварини є її ворогами?

У нашій природі – це лисиці, рисі, вовки, бродячі собаки, хижі птахи та річкові видри.

Однак у разі небезпеки норка здатна випускати неприємний мускусний запах з анальних залоз, що викликає нудоту у багатьох хижаків, зокрема у лисиць і рисей.

