Проте причин може бути декілька. Про це розповіли в пресслужбі заповідника.
Чому передчасно прокинувся єнотоподібний собака?
Фахівці заповідника розповіли, що єнотоподібний собака перервав зимову сплячку. Вони оприлюднили фото, на якому можна побачити цікаву тварину, що пересувається у снігу.
Передчасно прокинувся єнотоподібний собака / Фото Сергія Домашевського
Там пояснили, що змусило єнотоподібного собаку перервати зимову сплячку.
Причин може бути декілька: від тимчасового потепління та недостатніх жирових запасів до порушення спокою нори або впливу хижака.
У природних умовах зимовий сон цієї тварини неглибокий, тому будь-які зміни середовища можуть стати сигналом до пробудження,
– кажуть дослідники.
Фахівці вказали, що є ще один чинник – наближається весна. Збільшення світлового дня та перші ознаки сезонних змін дедалі частіше "будять" навіть тих, хто мав би ще спати.
Якого рідкісного птаха помітили на Рахівщині?
На Рахівщині поблизу екопункту Перемичка помітили рідкісного птаха. Йдеться про червонокнижного птаха. Так, під час мандрівки до людей вийшов глушець білодзьобий.
Глушець білодзьобий – один із найбільших лісових птахів України, що належить до роду тетеруків. Довжина тіла сягає до 87 сантиметрів, а розмах крил – від 87 до 125 сантиметрів.