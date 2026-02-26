Проте причин може бути декілька. Про це розповіли в пресслужбі заповідника.

Дивіться також Не сойка: цього птаха часто плутають з нею, але все рідше бачать взимку

Чому передчасно прокинувся єнотоподібний собака?

Фахівці заповідника розповіли, що єнотоподібний собака перервав зимову сплячку. Вони оприлюднили фото, на якому можна побачити цікаву тварину, що пересувається у снігу.



Передчасно прокинувся єнотоподібний собака / Фото Сергія Домашевського

Там пояснили, що змусило єнотоподібного собаку перервати зимову сплячку.

Причин може бути декілька: від тимчасового потепління та недостатніх жирових запасів до порушення спокою нори або впливу хижака.

У природних умовах зимовий сон цієї тварини неглибокий, тому будь-які зміни середовища можуть стати сигналом до пробудження,

– кажуть дослідники.

Фахівці вказали, що є ще один чинник – наближається весна. Збільшення світлового дня та перші ознаки сезонних змін дедалі частіше "будять" навіть тих, хто мав би ще спати.

Якого рідкісного птаха помітили на Рахівщині?