Багато хто плутає Антарктиду та Арктику, і відповідно плтутають, де живуть ці тварини. Однак, що можна стверджувати на всі 100%, це те, що білі ведмеді адаптувалися до життя на кризі, повідомляє WWF Global Arctic Programme.

Де живуть білі ведмеді?

Зауважимо, що Антарктида – це вкритий льодом континент, оточений океаном. Натомість Арктика – це океан, вкритий товстим шаром морського льоду та оточений північними континентами. В Антарктиді немає білих ведмедів. Натомість тут живуть пінгвіни. Їх налічується понад 5 мільйонів.

Білі ведмеді мешкають на крайні Півночі – в Арктиці. Цих тварин можна зустріти:

у Канаді,

у Гренландії,

на острові Шпіцберген, що входить до складу Норвегії,

на Алясці (США).

Цікаво, що в Ісландії білих ведмедів немає. Однак у поодиноких випадках сюди вони можуть переплисти з Гренландії через Датську протоку.

Загалом учені виявили 19 популяцій білих ведмедів, що мешкають у чотирьох різних районах Арктики, повідомляє Oceanwide Expeditions.

Як білі ведмеді адаптувалися до життя на кризі?

Лід дає білим ведмедям платформу для полювання, життя, розмноження, а у деяких випадках і для створення барлогів для самок. Морський лід також є важливим для тюленів, які є основним джерелом їжі для білих ведмедів. Скорочення площі моря впливає на популяції арктичних тюленів. А це, зі свого боку, призводить до нестачі їжі для білих ведмедів.

Оскільки ареал проживання білих ведмедів на арктичному морському льоду скорочується, деякі з них проводять більше часу на суші. Це означає, що білі ведмеді

можуть зіткнутися з людьми та відповідно існує висока ймовірність, що внаслідок цього можуть постраждати як тварини, так і люди;

можуть відчувати нестачу поживних речовин, оскільки наземні джерела їжі не можуть зрівнятися з тюленями за рівнем поживних речовин, необхідних білим ведмедям.

Чим харчуються білі ведмеді?

Навесні білі ведмеді отримують близько двох третин своєї енергії на весь рік. Саме у цей час вони здебільшого полюють на кільчастих і бородатих тюленів, яких удосталь по всьому ареалу їх проживання. Тюлені багаті на жири, які потрібні білим ведмедям для виживання в холоді. Крім того, більшу частину зими білі ведмеді голодують, оскільки у цей період їхня їжа замерзає під льодом і доступ до неї обмежений. Тому накопичення жирів є дуже для них важливим.

Білі ведмеді зазвичай полюють на тюленів на товстій, багаторічній морській кризі, використовуючи її як платформу. Однак через скорочення площі та товщини морського льоду внаслідок зміни клімату у білих ведмедів виникають проблеми. Морський лід відступає раніше навесні та утворюється пізніше восени, залишаючи тваринам менше часу на полювання. Це змушує багатьох білих ведмедів обходитися без їжі або витрачати більше енергії, щоб її здобути, оскільки вони долають великі відстані водою.

Білі ведмеді також можуть споживати гренландських, смугастих або чубатих тюленів і дитинчат моржів. За відсутності доступу до тюленів вони шукають інші джерела їжі, зокрема:

рибу,

морських і водоплавних птахів,

морепродукти.

яйця,

дрібних гризунів,

великих ссавців, таких як моржі або північні олені,

падаль,

ягоди, водорості й інші рослини.

Однак жоден із цих варіантів не дає білим ведмедям ту кількість поживних речовин, що необхідна їм для виживання.

Де ще, окрім Антарктиди, живуть пінгвіни?

Пінгвіни мешкають в усій Південній півкулі. А один із видів – галапагоські пінгвіни – живе на Галапагоських островах, що поблизу екватора. Тож іноді вони запливають у води Північної півкулі.

Загалом пінгвіни живуть від Австралії до Африки:

Антарктида: тут найбільша популяція пінгвінів;

Австралія: тут мешкає найменший з видів пінгвінів – малий пінгвін;

Аргентина: тут мешкають великі популяції магелланових пінгвінів;

Фолклендські острови: тут найбільша у світі популяція папуанських пінгвінів, також гніздяться магелланові, чубаті, королівські та золотоволосі пінгвіни;

Галапагоські острови: тут мешкає єдиний вид пінгвінів – галапагоський;

Тристан-да-Кунья: це важливі місця гніздування північних чубатих пінгвінів;

Нова Зеландія: це дім для малих, жовтооких, новозеландських і снерських чубатих пінгвінів;

Південна Африка: це ареал проживання африканських пінгвінів;

Острови Баунті та Антиподів: це єдине місце розмноження прямочубих пінгвінів;

Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови: відомі як місця розмноження великих колоній пінгвінів, зокрема золотоволосих, королівських і антарктичних.

