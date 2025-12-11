Про це пише 24 Канал з посиланням на toweltrend та mentalfloss.

Чому в готелях рушники білого кольору?

Насправді є декілька причин, чому готель може обрати як простирадла, так і рушники білого кольору.

Нейтральний, простий у використанні колір

Білий колір часто вважається нейтральним і тим, який добре поєднується з багатьма естетичними рішеннями. Хоча надмірно білий простір може здаватися стерильним і відштовхуючим, простий білий легко поєднується з іншими кольорами.



Готелі часто використовують рушники білого кольору / Фото Unsplash (Aparna Johri)

Наявність

Багато людей не задумується, але не завжди всі кольори однаково доступні. Чим незвичайніший та екзотичніший вибір кольору чи дизайну, тим менша ймовірність, що різні компанії вибиратимуть його. Якщо власники обирають унікальний колір, він, швидше за все, може стане недоступним у майбутньому через брак попиту.

Такої проблеми легше уникнути з білими простирадлами та рушниками. Білий часто є природним кінцевим кольором процесів виробництва простирадл та рушників.

Чистота

Рушники в такому кольорі вважаються "кращими", оскільки вони є потужним психологічним доказом чистоти. Оскільки плямам ніде сховатися на білій поверхні, бездоганно білий рушник є наче візуальною гарантією гігієни, зміцнює довіру гостей та посилює їхнє сприйняття розкоші та турботи.

