Про це пише 24 Канал з посиланням на mentalfloss та onet.

Дивіться також Цього майже ніхто не знає: для чого у пакетах з-під чипсів всередині срібляста підкладка

Чому є вм'ятини на дні пляшок з вина?

Спершу розберемося з назвою, яку носить це поглиблення у винній пляшці. Воно має цікаву назву – пунт або понтіль.

Глибина дна пляшки колись була показником цінності, і деякі виробники вина продовжують перебільшувати заглиблення на дні келиха, щоб видати його за високоякісний.

У минулому пляшки для вина виготовляли вручну склодуви. Під час роботи вони не могли тримати гарячі пляшки, бо обпікалися. Тому вони тримали їх за допомогою довгого прута. Ось відтоді й з'явилося поглиблення в дні.

На сьогодні більшість винних пляшок виготовляються машинним способом, і немає проблем отримати гладке дно. Однак у більшості випадків традиція збереглася, і дуже багато вина розливається саме у пляшки з виїмкою.

Також слід зауважити, що увігнуте дно робить форму пляшки більш стійкою до високого тиску та більш довговічною.



Багато пляшок для вина мають вм'ятину на дні / Фото Unsplash (Árpád Czapp)

Крім цього, виноробна промисловість протягом багатьох років знайшла альтернативне застосування для цієї вм'ятини. Вона створює природне місце для тримання пляшки вина, і, на думку деяких експертів, під час наливання вина у келих можна покласти великий палець у вм'ятину пляшки, а іншими тримати за основу пляшки.

Є й ще одна теорія – заглиблення в дні дозволяє краще "контролювати" осад. Він накопичується в тісних кутках і не дає йому знову змішатися з вином. А ще така структура пляшки нібито дозволяє напою швидше охолонути. Бо є просто більша площа поверхні, що контактує з рідиною.

Також пляшку з увігнутим дном легше мити, ніж пляшку з плоским дном. Водночас є і мінуси. Наприклад те, що для створення пляшки з увігнутим дном йде трохи більше матеріалу, тому вона дорожча.