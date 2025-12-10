Про це пише 24 Канал з посиланням на News та CNN.

Чому тенісні м'ячі жовто-зелені?

Тенісні м'ячі чітко можна побачити на екранах телевізорів, особливо під час Відкритого чемпіонату. Але так було не завжди.

Протягом майже століття тенісні м'ячі були білими або чорними. Лише у 1972 році вони набули свого яскравого неонового відтінку.

У той час Девід Аттенборо (легендарний британський документаліст) працював студійним контролером на BBC. Наприкінці 1960-х років він очолив ініціативу BBC про трансляцію Вімблдону, мабуть, найвідомішого тенісного турніру, у кольорі вперше в історії.

Кольорова трансляція тенісу оживляла матчі, але ускладнювала відстеження м'яча на екрані, особливо коли він падав біля білих ліній корту. Тож Міжнародна федерація тенісу (ITF) провела дослідження, яке виявило, що жовті тенісні м'ячі глядачам буде легше бачити на екранах.



Жовто-зелені тенісні м'ячі більш помітні / Фото Unsplash (Cristina Anne Costello)

Офіційна зміна правил ITF 1972 року вимагала, щоб усі м'ячі мали однорідну поверхню та були білого або жовтого кольору. Однак, попри труднощі для телеглядачів, Вімблдон не змінював колір м'яча на жовтий до 1986 року.

Відтак, безпомилковий відтінок сучасного тенісного м'яча офіційно називається "оптично-жовтим", хоча в мережі можна помітити "дебати": тенісні м'ячі жовті чи зелені?

До слова, в житті люди користуються чималою кількістю речей, про назву яких навіть не здогадуються. Наприклад, багато хто, бачивши "зачіпки" в кінці шнурків, навіть не задумувалися, що вони теж якось називаються. Відтак, є назва для невеликого шматочка пластику або металу на кінці шнурка.