Як омела стала символом Різдва на Заході?

Омела – це паразитичні рослини, які безпосередньо отримують все або більшу частину свого харчування від інших квіткових рослин протягом більшої частини або всього свого життєвого циклу. Попри це, у країнах Європи та Америки вона стала одним із найвідоміших символів зимових свят. Так, її вішають у будинках, а традиція поцілунків під омелою сприймається як романтичний ритуал.

"Романтичний підтекст" рослини, найімовірніше, зародився у кельтських друїдів I століття нашої ери. Оскільки омела могла цвісти навіть під час морозної зими, друїди почали розглядати її як священний символ бадьорості та давали її людям і тваринам у надії відновити родючість.

Друїди вважали листову омелу містичною та поклонялися їй. Ця віра в містичні властивості була зумовлена, принаймні частково, тим фактом, що омела часто росла на гілках дуба. Люди бачили, що листя омели, що ростуть на дубах, зберігаються, тоді як дуби восени втрачають своє. Взимку золоті гілки омели з її жовто-зеленим листям та великими білими ягодами здавалися дивовижним явищем, і тому вважалося, що рослина омели має містичні властивості.

Ще один відомий розділ у фольклорі про омелу походить зі скандинавської міфології. Як розповідає історія, коли синові бога Одіна, Бальдру, було передбачено смерть, його мати Фрігг, богиня кохання, пішла до всіх тварин і рослин природного світу, щоб отримати клятву, що вони не завдадуть йому шкоди. Але Фрігг не порадилася зі скромною омелою, тому підступний бог Локі зробив з рослини стрілу і побачив, що нею вбивають непереможного Бальдра. Згідно з однією з більш радісних версій міфу, боги змогли воскресити Бальдра з мертвих. Фрігг тоді оголосила омелу символом кохання та поклялася цілувати всіх, хто проходитиме під нею.

Звичай вимагає поцілуватися під омелою / Фото Unsplash (Tabea Grabowska)

Асоціації омели з родючістю та життєвою силою продовжувалися протягом Середньовіччя, а до 18 століття вона стала широко використовуватись у різдвяних святкуваннях. Як саме вона перетворилася зі "священної трави" на святкову прикрасу, залишається предметом дискусій, але традиція поцілунків, зберігається на Заході до сьогодні.