Які дивні традиції на Різдво є у світі?

Норвегія

Згідно з норвезьким фольклором, відьми та злі духи виходять напередодні Різдва, щоб зробити щось бешкетне. Так, люди традиційно ховають свої віники напередодні Різдва, оскільки вважається, що відьми та злі духи виходять звідти в пошуках "транспорту".



Ховання віників у Норвегії – звична справа перед Різдвом / Фото Unsplash (Magnus S)

Японія

Різдво в Японії не є чимось особливим, окрім подарунків та світлових вистав. У грудні 1974 року мережа швидкого харчування KFC почала просувати себе як місце, де можна поїсти ідеальну різдвяну страву. Завдяки святковій маркетинговій кампанії Kurisumasu ni wa kentakkii (або "Кентуккі на Різдво"), де смажену курку рекламували як ідеальну різдвяну страву, це стало міцно усталеною святковою різдвяною традицією в країні. Сім'ї прямують до місцевого KFC, щоб скуштувати святкову смажену курку.

Чехія

З офіційним святом пов'язані різні забобони. Самотні жінки в Чехії напередодні Різдва перекидають черевик через плече. Якщо черевик приземлиться носком до дверей, вона вийде заміж наступного року. Однак, якщо каблук буде спрямований до дверей, вона залишиться самотньою ще на рік.

Філіппіни

Тут цікавим є час, коли святкують Різдво. Філіппінці починають готувати до свята ще у вересні, і святковий дух часто триває аж до січня. Тож до 25 грудня там вже 4 місяці поринають у свято.

Німеччина

Різдвяні ялинки можна знайти по всьому світу, але в Німеччині сім'ї додають до своїх прикрас незвичайну річ. Вони ховають прикрасу з солоного огірка десь між гілками ялинки, і перший хто її знайде, отримує особливий подарунок.



В Німеччині на ялинку вішають іграшку у вигляді огірочка / Фото Unsplash (Reuben Teo, ілюстративне)

Венесуела

У Каракасі мешканці щоранку на Різдво йдуть до церкви на месу, але роблять це на роликах. Ці різдвяні традиції та звичаї настільки популярні, що вулиці міста закриті для руху транспорту, щоб люди могли безпечно кататися на ковзанах до церков. Ця традиція, що виникла в 60-х роках, досі дуже популярна у Венесуелі.