Що ж їсти першим, розповість 24 Канал.

Яку страву їсти першою на Святвечір?

Святий вечір починається лише з появою першої зірки на небі. Першою стравою, яку їдять на Святвечір, є кутя.

Кутя символізує пам'ять про предків, достаток і вічне життя, адже зерно є символом відродження.

Господар або найстарший член родини першим пробує кутю. Зазвичай перед тим, як їсти кутю, члени сімʼї моляться, дякують Богу і просять благословення на новий рік.

Лише після куті можна братися за інші страви – узвар, голубці, вареники чи рибу.

До слова, після вечері кутю лишають на столі чи на підвіконні, аби душі родичів, яких уже немає поруч, також могли доєднатись до вечері.

