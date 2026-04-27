Історія іменування ураганів – це цікава область метеорології, яка відображає культурні трансформації. Чому раніше урагани називали лише жіночими іменами і коли це змінилося – розповідає портал History.

Чому урагани називали жіночими іменами?

Сьогодні ми звикли до того, що списки імен чергують чоловічі та жіночі варіанти, але протягом десятиліть у небі панували виключно "леді". І починалася ця історія зі зручності та стереотипів.

До середини XX століття системи іменування штормів взагалі не існувало. Метеорологи орієнтувалися за географічними координатами, що часто призводило до плутанини в радіоефірах. Першим, хто почав давати стихіям особисті імена, вважається австралійський метеоролог Клемент Рагг.

Наприкінці XIX століття він називав тропічні циклони іменами політиків, які йому не подобалися. Так він наголошував, що вони "сіють хаос".

А от "жіноча епоха ураганів" почалася під час Другої світової війни. Військові синоптики ПС та ВМС США, які відстежували шторми в Тихому океані, почали називати їх іменами своїх дружин або коханих. Це було зручно: коротке ім’я легше передати кодом, ніж довгі цифрові координати.

У 1953 році Національна метеорологічна служба США взагалі офіційно затвердила систему, за якою ураганам давали лише жіночі імена. Традиційно кораблі в англомовній культурі вважалися "вона" (she), і ця метафора перейшла на стихії. Також чоловіки часто порівнювали непередбачуваність стихії з "норовливим" жіночим характером. Ця практика тривала понад 25 років, поки активістки не домоглися того, щоб жіночі імена перестали асоціюватися з катастрофами та руйнуваннями.

Який найпотужніший ураган в історії?

Найпотужнішим ураганом в історії за швидкістю вітру вважається "Патрісія" (2015), що вирувала у східній частині Тихого океану. Швидкість її постійних вітрів досягала неймовірних 345 км/год, а мінімальний тиск у центрі становив 872 гПа, розповідає BBC. Хоча перед самим виходом на сушу в Мексиці він дещо ослаб, "Патрісія" залишається абсолютним рекордсменом за інтенсивністю серед усіх тропічних циклонів Західної півкулі.

Якщо ж оцінювати за масштабами руйнувань та смертоносністю в Атлантиці, то часто згадують Великий ураган 1780 року. За даними істориків, він забрав життя понад 22 тисяч людей.

