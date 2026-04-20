Орнітолога Віталія Грищенко зазначає: точно оцінити, наскільки зменшилася чисельність ластівок, складно. Адже в Україні немає системної довгострокової програми моніторингу навіть для поширених видів птахів, повідомляє УНІАН.

До теми Чи справді снігур зимова пташка: куди вони зникають улітку

Чи дійсно ластівки зникли та яка причина?

За словами Віталія Грищенка, інколи може йтися не про реальне скорочення популяції, а про її перерозподіл між різними територіями.

В Україні найпоширенішими є три види ластівок:

сільська,



Такий має вигляд сільська ластівка / Фото Юрія Поспелова

міська,

Якими є міські ластівки: дивіться відео

берегова.



Ластівка берегова / Фото Дмитра Марчука

Їхні назви пов'язані не стільки з місцем проживання, скільки з особливостями гніздування.

Наприклад, сільська ластівка традиційно будує гнізда на дерев’яних спорудах – під дахами та навісами. Ось там, де є всілякі клуні, стайні тощо. У неї гніздо у вигляді такої чашечки, відкрите зверху, яку ластівка "ліпить" з багна, що грудочками приносить у дзьобі. А міська ластівка облаштовує гнізда так само, але на різних кам'яних і бетонних будівлях. Берегова ластівка взагалі риє нірки у різних урвищах. Біля річок можна побачити такі подзьобані нірками берега – ось вони у тих нірках живуть,

– пояснює орнітолог.

Науковець додає: саме через обмежену можливість гніздування птахів у звичних для них умовах, може складатися враження, що їх поменшало у тому чи іншому регіоні. Зокрема, для міських ластівок процес будівництва гнізд ускладнюється, адже у центрі міста важко знайти багно чи мокру землю для гнізда.

Чому ластівки будують гнізда на хаті?

Віталій Грищенко каже, що так відбувається через матеріал, який цей птах обирає для забудови. А це глина, багно, земля.

Вони шукають для нього таке місце, де б воно не зруйнувалося від дощу. Тому частіше за все зручним місцем розташування стають захищенні дахи чи навіси.

Де зимують ластівки та чи повернулися вже в Україну?

Ластівки зимувати відлітають далеко – аж в Африку. Вони ловлять комах, які літають у повітрі, тому, відповідно, їм потрібно, аби була тепла погода, інакше для них немає харчування.

За словами орнітолога, раніше за всіх повертається сільська ластівка, і вона вже є в Україні. Першу ластівку у 2026 році він побачив біля Канева 7 квітня. Щоправда, похолодання зараз не додало цим птахам радості, оскільки що комах стало набагато менше.

А щодо міських і берегових ластівок, то вони прилітають трохи пізніше – десь у другій половині квітня.

Першу ластівку вже помітили на Сумщині: дивіться відео

Чи живуть ластівки все життя в одному гнізді?

У народі можна почути думку, що ластівки живуть все життя в одному гнізді. Однак орнітолог це спростовує.

Як підкреслює Віталій Грищенко, вони не можуть жити в одному гнізді все життя, тому що це не кам'яна будівля чи навіть дупло. Такі гнізда руйнуються досить легко.

Птахи кожен рік будують нові гнізда та іноді можуть використовувати ті, що були в попередньому році, просто їх якось підремонтувавши, так би мовити.

Також він розповів, що деколи старі гнізда ластівок займають інші птахи – наприклад, горобці чи горихвістки. У таких випадках їм простіше збудувати нове гніздо поруч, ніж вступати у конкуренцію.



Так ластівка годує своїх пташенят / Фото Sudak Fishing

Чому не можна руйнувати гніздо ластівки?

Щодо заборони на руйнування гнізда, Грищенко зазначив, що це походить з народних вірувань.

Раніше ластівку вважали "особливим" птахом, який приносить весну, як і лелеки. Тому шкодити їхні гнізда – це так само, як накликати на себе або на свій дім біду.

Скільки років живуть ластівки?

За словами Віталія Грищенка, живуть вони у середньому 10 – 15 років.

Щодо створення пари, то цих птахів вважають певною мірою моногамними. Однак це стосується одного сезону розмноження, коли пара може вивести один або два виводки – залежно від умов і наявності їжі.

У новому ж сезоні пари формуються заново. Тобто постійного "довічного" партнерства між ними, як правило, немає.

Куди ластівки зникли з України: дивіться відео

Чому ми ніколи не бачимо пташенят голубів?

За словами орнітологині Наталії Атамась, голуби – це скельні мешканці. Вони звикли жити у скельних нішах або дуплах.

У міських умовах птахи шукають аналоги таких місць, тому облаштовують гнізда та виводять потомство на горищах. Через це люди майже ніколи не бачать їхніх пташенят.

Ще одна причина – голубенята дуже довго залишаються у гнізді. На момент вильоту вони вже повністю оперені, тому мають вигляд дорослої особини.

Докладніше про причини, чому ми не бачимо пташенят голубів, – у матеріалі 24 Каналу.