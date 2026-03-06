Мабуть, єдиний гетьман цього століття, якому пощастило зберегти по собі пам'ять у вигляді поховання – це Петро Дорошенко, що гетьманував в Україні у 1665 – 1676 роках. Щоправда, могила його у Росії, майже під самою Москвою, повідомляє "Радіо Свобода".

Як так сталося, що Петро Дорошенко похований у Росії?

Після зречення гетьманства у 1676 році його на вимогу царського уряду інтернували до Москви. Там він перебував у російському полоні.

Однак полон цей для нього був справді почесним – він став російським воєводою у Вятці. А останні роки свого життя провів у селі Ярополець, що неподалік російської столиці. Тут навіть одружився втретє, а згодом і помер у 1698 році.

Над могилою Дорошенка було зведено дерев'яну капличку. Однак вона згодом розвалилася, і могила на довгі роки залишилася просто неба.

Що цікаво, у такому стані її бачив Олександр Пушкін, який одружився з правнучкою гетьмана від його третього шлюбу – відомою красунею Наталією Гончаровою. Завдяки порадам російського поета родичі Гончарової відновили на могилі гетьмана капличку – цього разу вона вже була кам'яною, але у простому провінційному стилі.



Могила гетьмана Петра Дорошенка на початку ХХ століття / Фото взято із сайту "На скрижалях"

У роки Другої світової капличка зазнала пошкоджень, і її розібрали у 1950-х роках. Тож могила гетьмана знову залишилася просто неба.

Як розповідав історик і перекладач Ігор Роздобудько, він уперше відвідав поховання Дорошенка у 1997 році. Тоді капличка все ще була розібраною, але сама могила мала величний вигляд.

Старовинний кам'яний надгробок був обнесений невеличкою огорожею, і з цього місця був чудовий вигляд на навколишні поля. З нами була група дівчат-бандуристок із Черкас, прямо біля могили вони виконали у супроводі бандури декілька українських пісень,

– пригадував він.



Такий вигляд мала могила Петра Дорошенка у 50 – 90-х роках ХХ століття / Фото взято із сайту "Радіо Свобода"

Через кілька років завдяки посольству України в Росії розпочалася відбудова каплички в тому вигляді, якою вона була у ХІХ столітті.

Чому останки Петра Дорошенка не зуміли забрати з Росії?

У 2016 році Київ звертався до Москви, щоб забрати рештки українського гетьмана й перепоховати його на Батьківщині. Зокрема, відповідне звернення надсилали за ініціативи народного депутата Ігоря Насалика, повідомляє Ukraïner.

У 2019 році під час львівської пресконференції історик Іван Сварник пропонував зробити з Росією обмін останками: українцям повернути рештки Петра Дорошенка, а росіянам – радянського диверсанта та агента НКВС Миколи Кузнєцова, який похований на Пагорбі Слави у Львові.

Проте ці ініціативи так і не втілилися у життя, і могила Петра Дорошенка досі розташована у Росії.



На надгробку Дорошенка напис старими літерами: "Лета 7206, ноября 9 день преставился раб Божий, гетман Войска Запорожского Петр Дорофеевич Дорошенко, а поживе от рождения своего 71 год и положен бысть на сем месте" / Фото взято із сайту "Радіо Свобода"

Чи не забувають українці про поховання гетьмана?

До повномасштабної війни українці часто відвідували могилу. Робила це й українська діаспора у Росії.

У мережі можна знайти відео, як українці Москви під звуки козацького маршу віддають шану українському гетьману. Ця поїздка була зорганізована Українською громадською організацією Москви "Коло культурної дипломатії" у серпні 2017 року.

