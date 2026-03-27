Чорне море біля Одещини знову ожило – разом із косяками риби до узбережжя повернулися й дельфіни. Саме про таку картину повідомили "Тузлівські лимани", де вперше цього року помітили п’ятьох дельфінів, а поруч із ними – птахів, які також вийшли на полювання.

Що відомо про появу дельфінів?

У національному природному парку "Тузлівські лимани" вперше цього року зафіксували появу дельфінів. Під час ранкового обстеження узбережжя Чорного моря науковці побачили п’ятьох тварин, які трималися на відстані одна від одної та полювали на зграї риби.

Поруч активно харчувалися великі пірникози – ще одні характерні мешканці прибережної акваторії. Фахівці пояснюють появу дельфінів сезонною міграцією риби. У цей період до північно-західної частини Чорного моря підходять атерина, кефалеві, хамса, камбала-глоса та інші види.

Неймовірне видовище / Колаж 24 Каналу

Разом із кормовою базою в цю акваторію повертаються і дельфіни, які зимували ближче до Криму, Туреччини та Грузії. У прибережній зоні зараз також спостерігається активність рибоїдних птахів. На полювання виходять великі баклани, жовтоногі та звичайні мартини, а також великі пірникози.

Такі скупчення тварин свідчать про сезонне пожвавлення морської екосистеми, коли узбережжя знову наповнюється рухом після холодного періоду. Водночас науковці нагадують, що за останні роки чорноморські китоподібні зазнали значних втрат.

Серед головних причин називають акустичне забруднення, порушення природного середовища, токсичне забруднення води та наслідки аварій із нафтопродуктами. Саме тому фахівці вкотре наголошують на потребі посиленого захисту морських акваторій і створення умов для реабілітації постраждалих морських тварин.

Попри всі виклики, поява дельфінів біля узбережжя Одещини стала ще одним знаком того, що природні процеси в морі тривають, а весняна міграція знову повертає до Чорного моря характерне для нього життя.

Що відомо про цих риб?

Атерина – дрібна срібляста риба, яка зазвичай тримається зграями біля узбережжя. Саме такі масові скупчення роблять її легкою здобиччю для більших хижаків, повідомляє Іnaturalist.

Кефаль цікава тим, що добре почувається не лише в морській, а й у солонуватій воді. Вона часто заходить на мілководдя та годується біля дна, тому є звичною для лиманів і прибережних зон.

Хамса – одна з найважливіших промислових і водночас екологічно значущих риб Чорного моря. Вона стоїть дуже низько в харчовому ланцюгу, але саме через це має велике значення для всього морського життя – від більших риб до дельфінів і морських птахів.

