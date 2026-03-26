Зазвичай леопарди народжуються з характерними плямами на жовтому забарвленні. Однак цей малюк став майже унікальним, адже такі випадки трапляються вкрай рідко, розповіли 24 Каналу у зоопарку XII Місяців.

Коли народився особливий леопард?

Маленька самка далекосхідного леопарда, яку назвали Герою, з'явилася на світ ще наприкінці літа 2025 року, проте новиною поділилися лише зараз, коли маля зміцніло. Початок її життя був непростим: через інфекцію ветеринарам довелося забрати Геру від матері Сальми та вигодовувати вручну.

Перші місяці життя Гери були складними / Фото XII Місяців

Зараз вона перетворилася на спритного хижака, який з легкістю підкорює найвищі гілки дерев. Хоча Геру виховали люди, з віком її умови утримання ставатимуть суворішими, відповідно до потреб дикої тварини.

Поява Гери – це справжня наукова сенсація. Вона належить до найрідкіснішого підвиду леопардів, чия популяція в природі ледь перевищує 100 особин. Її вугільно-чорне забарвлення є аномальним для далекосхідних леопардів, які зазвичай мають світле плямисте хутро для маскування на снігу.

У дикій природі такі леопарди майже не мають шансів на виживання через помітність, а випадки їх народження в неволі – поодинокі (останній зафіксований лише у 2019 році в США).

Чим ще особливі чорні леопарди?

Чорні леопарди, яких часто називають чорними пантерами, особливі тим, що їхнє темне забарвлення не є повною відсутністю плям, а лише результатом надлишку пігменту меланіну. Якщо ви подивитеся на таку кішку під певним кутом або при яскравому сонячному світлі, то побачите, що характерні плями нікуди не зникли – вони просто приховані під темним фоном, розповідає Smithsonianmag.

Ця генетична особливість, відома як меланізм, дає їм значну перевагу в густих тропічних лісах або під час нічного полювання, оскільки робить хижака майже невидимим у глибоких тінях.

Меланізм впливає не лише на колір хутра, а й на імунну систему тварини. Дослідження показують, що мутації, які відповідають за чорне забарвлення, можуть бути пов’язані з підвищеною стійкістю до певних вірусних інфекцій.

Цікаве зі світу тварин