Але чому саме цю дату обрали як День усіх закоханих? І ким насправді був святий Валентин, чи був він реальною людиною? Про це розповість 24 Канал.

До теми Не Париж і не Венеція: яке місто називають містом закоханих

Що відомо про святого Валентина?

Існує кілька розповідей-легенд про цю особистість. За найвідомішою з них, він був єпископом або колишнім єпископом у Терні, Нарнії та Амелії, що в Італії. В один момент свого життя він потрапив під домашній арешт у судді Астерія. Під час обговорення релігії та віри із суддею Валентин підтвердив істинність Ісуса, повідомляє Catholic Online.

Зрештою суддя піддав Валентина та його віру випробуванню. Священнослужителю принесли сліпу дочку судді та наказали повернути їй зір. Якщо йому це вдасться, суддя поклявся зробити для Валентина все можливе.

Поклавши руки їй на очі, Валентину все ж вдалося повернути дитині зір. А суддя Астерій змирився та виконав прохання Валентина. Він розбив усі ідоли навколо свого дому, постив три дні та хрестився разом зі своєю сім'єю та всіма 44 членами свого дому. Після цього вірний суддя звільнив усіх в'язнів-християн.

Це може бути продовженням попередньої або, за деякими даними, вже інше легенда. Отже, святого Валентина згодом заарештували знову за спроби навернути людей у ​​християнство. Його відправили до Риму, яким тоді правив імператор Клавдій. Відповідно до популярної агіографічної версії та згідно з Нюрнберзькими хроніками, де вперше розповіли про святого Валентина, він був римським священиком, який прийняв мученицьку смерть під час правління Клавдія.

Історія розповідає про те, що святий Валентин був ув'язнений за вінчання християнських пар і пособництво християнам, які переслідував Клавдій у Римі. Обидва дії вважали серйозними злочинами.

Між святим та імператором зав'язалися стосунки, доки Валентин не спробував переконати Клавдія прийняти християнство. Клавдій розлютився та засудив Валентина до смерті, наказавши йому зректися своєї віри або бути побитим кийками та обезголовленим. Святий Валентин відмовився зректися своєї віри та християнства, і його стратили біля Фламініанських воріт 14 лютого 269 року. Однак інші перекази про життя святого Валентина стверджують, що його стратили або у 269, 270, 273 або 280 році.

Інші описи арештів святого Валентина розповідають, що він таємно вінчав пари, щоб чоловікам не доводилося йти на війну. Ще один варіант легенди про святого Валентина говорить, що він відмовився приносити жертви язичницьким богам, був ув'язнений, і під час ув'язнення зцілив сліпу дочку тюремника. У день страти він залишив дівчині записку: "Твій Валентин". Кажуть, що папа Юлій I збудував на його пам'ять церкву неподалік Понте Моле, яка довгий час давала назву воротам, нині званим Порта дель Пополо, раніше – Порта Валетіні.

Ще одна версія каже, що він народився у римській Африці. І все, що нам про нього відомо, це те, що він загинув 14 лютого разом із 24 солдатами, повідомляє Common Good Magazine.

Чому святого Валентина вважають покровителем усіх закоханих?

У XVIII столітті історики античності вважали, що 14 лютого було обрано як День святого Валентина, щоб замінити язичницьке свято родючості – Луперкалії, яке відзначали приблизно у той же час. Проте дослідження ХХ століття показали, що це не так. Дата Дня святого Валентина, швидше за все, пов'язана з датою смерті Валентина, а не зі спробою приховати якесь язичницьке свято.

Цей день став асоціюватися з романтикою та любов'ю у XIV і XV століттях, коли був розквіт уявлень про куртуазне кохання – мабуть, через асоціацію із "закоханими птахами" ранньої весни.

В Англії XVIII століття цей день перетворився на подію, коли пари виражали свою любов один до одного, даруючи квіти, солодощі та відправляючи вітальні листівки (відомі як валентинки), повідомляє Wion.

Чи був святий Валентин реальною людиною?

Свого часу Церква вважала святого Валентина важливішою людиною, ніж сьогодні. Зокрема, його у 496 році канонізував папа Геласій. Зрештою День святого Валентина офіційно увійшов у церковний календар Римо-католицької церкви, однак у 1969 році його звідти забрали. Проте і досі Церква визнає Валентина святим.

Щодо того, чи була це реальна людина, то скоріше так. Археологи виявили римські катакомби та стародавню церкву, присвячену святому Валентину.

Крім того, численні церкви по всьому світу заявляють, що володіють мощами святого:

його череп, виставлено у скляній релікварії у базиліці Санта-Марія-ін-Космедін у Римі,

лопатка зберігається в базиліці Святих Петра та Павла в Празі (знайдена в підвалі церкви у 2002 році),

посудина, забарвлена ​​його кров'ю, а також кілька інших артефактів і мощі зберігаються всередині воскової фігури святого, розташованої перед вівтарем Старого святилища святого Фердинанда у Флориссанті, штат Міссурі.

У яких країнах святкування Дня святого Валентина заборонено?

Іран

Саудівська Аравія

Північна Корея

Пакистан

Малайзія та Індонезія

Докладніше про те, чому там заборонили святкування Дня святого Валентина, – у матеріалі 24 Каналу.