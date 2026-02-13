Сучасні традиції різняться залежно від країни. Про це пише EF та Рarty.alibaba.

Як святкують День святого Валентина у різних країнах?

Одна з найхарактерніших традицій Дня святого Валентина існує в Японії, де це свято відзначається чітким поділом подарунків. Відтак, 14 лютого жінки дарують шоколад чоловікам, а от через місяць вже їх самих чекає подарунок. Так, 14 березня, настає Білий день, який виник в країні в 1970-х роках як відповідь на День святого Валентина. У цей день від чоловіків очікується, що вони даруватимуть подарунки.

Південна Корея пішла ще далі і розвинула концепцію свята. Так, там відзначають не одну, а 3 ключові дати протягом року. Спершу вони святкують День святого Валентина 14 лютого, коли жінки дарують чоловікам шоколад. Тоді 14 березня відзначається Білий день, коли чоловіки відповідають взаємністю подарунками, такими як ювелірні вироби, одяг або цукерки.

Але унікальним є те, що Південна Корея також відзначає Чорний день. Його святкують ще через місяць – 14 квітня. Це день для тих, хто без пари і хто не отримував подарунків протягом двох попередніх свят. У цей день неодружені люди збираються, щоб поїсти чаджанмьон, страву з локшиною з чорної квасолі.



День святого Валентина в багатьох країнах святкують по-різному / Фото Unsplash (Priscilla Du) Preez

Бразилія святкує у червні. Там пропускають святкування 14 лютого, а натомість вшановують пам'ять святого Антонія, покровителя шлюбу та кохання 12 червня.

У Фінляндії та Естонії цей день відомий як Ystävänpäivä (фінською) або Sõbrapäev (естонською), що в перекладі означає "День друзів". Звісно, пари обмінюються подарунками, проте увага більше приділяється святкуванню дружби. Люди надсилають одне одному листівки, організовують зустрічі та висловлюють вдячність своїм друзям, а не обмежують свято романтичними стосунками.

Китай відзначає як західний День святого Валентина 14 лютого, так і його традиційний еквівалент, фестиваль Цісі, який припадає на сьомий день сьомого місяця за місячним календарем (зазвичай у серпні). Цісі, заснований на легенді про закоханих, розділених Чумацьким Шляхом. Саме цей день багато хто вважає справжнім "днем закоханих" у Китаї.

Задовго до того, як День святого Валентина став поширеним, в Уельсі була власна покровителька кохання: свята Двінвен. Її свято, яке відзначається 25 січня, відоме як Дідд Сантес Двінвен (День святої Двінвен). Традиційно дарували своїм коханим різьблені дерев'яні ложки кохання (llwy coffi caru).

