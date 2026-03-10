На багатьох сучасних моделях такі трикутники є рудиментарними та служать лише для краси. Проте спочатку їх функція була цілком практичною, повідомляє The Daily Express.

Для чого ж потрібен трикутник на светрах?

Про призначення цього трикутника розповів блогер Алекс Ма. Він відомий тим, що розвінчує міфи та розкриває маловідомі факти про одяг і матеріали. Творець контенту зібрав навколо себе відданих шанувальників моди, які люблять дізнаватися, що насправді означають етикетки на їхньому одязі, та занурюватись в історію основних елементів гардероба.

В одному з відео, яке набрало понад шість мільйонів переглядів, Алекс пояснює справжню причину, чому на деяких джемперах вишито невеликий трикутний візерунок.

"На багатьох худі та світшотах з круглим вирізом біля основи коміра можна побачити V-подібну вставку. Зазвичай вона розташована спереду, інколи – ззаду, а часом – з обох боків. Однак це не декоративна деталь", – зазначає блогер.

За його словами, таке рішення було розроблено у 1926 році американським виробником одягу Russell Athletic. Тоді ця компанія тоді створила ствішот для американського футболу (англійською sweatshirt football jersey, що буквально перекладається як "сорочка для поту").

Як пояснює Алекс, раніше футболісти носили вовняні ігрові майки. Вовна добре зберігає тепло, що є перевагою. Однак, коли вона поєднується з потом та інтенсивним фізичними навантаженнями, то стає важкою та вкрай незручною. До того ж після прання вовна сідає.

Тому Russell Athletic розробили бавовняну модель, орієнтовану на розв'язання конкретної проблеми, а саме на ефективне відведення вологи. Ця V-подібна вставка розташовувалася саме в тій зоні, де піт накопичується в першу чергу – в області верхньої частини грудей і ключиць,

– підкреслює Алекс.

Він додає, що V-подібна вставка з тканини вбирає вологу в зоні підвищеного потовиділення та не дає повністю намокнути всій передній частині виробу.

Однак це не є єдина проблема, яку вирішує цей маленький трикутник. Додатковий шар тканини створював точку еластичності. Тому, коли ви надягаєте светр через голову – він дозволяє одягу ільно розтягуватися, не деформуючи горловину.

Щоправда, більшість сучасних V-подібних вставок є імітацією. Нерідко вони виконані з тієї ж тканини, що і весь виріб, та є лише додатковим декоративним елементом. Ба більше, деякі виробники у своїх світштотах створюють V-подібну вставку, взагалі не використовуючи додаткову тканину.

Навіщо вигадали помпон на шапці?

Ця деталь, яка сьогодні здається просто милим декором, має багатовікову історію. Зокрема, у XIX столітті вони отримали практичне застосування на полі бою. У наполеонівській армії цей елемент одягу допомагав відрізняти батальйони та звання у хаосі битви.

Водночас французькі моряки пришивали помпони до своїх головних уборів, щоб пом’якшити удари об низькі стелі корабля під час шторму.

З’являлися вони й у релігійному контексті: римо-католицьке духовенство носило берети з помпонами різних кольорів, щоб позначити ранг.

Але остаточно помпон перейшов у світ повсякденної моди у XX столітті – під час Великої депресії 1930-х років. Виробники використовували залишки пряжі, щоб додати шапкам індивідуальності та яскравості.

Більше про історію та призначення помпона читайте в матеріалі 24 Каналу.