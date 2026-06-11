Але це ще не всі цікавинки із життя цього видатного француза. Що ще варто знати про Жака-Іва Кусто – розповість 24 Канал.

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Які неймовірні факти відомі про Жака-Іва Кусто?

Мріяв стати пілотом

У молодості Жак-Ів Кусто вступив на службу до французького флоту, але ніколи не планував занурюватися під воду. Натомість мріяв стати військово-морським льотчиком. Щоправда, йому довелося поставити хрест на цій мрії після серйозної автомобільної аварії у 1936 році. Тоді молодий Жак-Ів узяв у батька спортивний автомобіль Salmson, щоб поїхати на весілля. Проте дороги потрапив у жахливу аварію. У підсумку він зазнав настільки серйозних травм, що відновити навчання з пілотування видавалося неможливим, передає Mental Floss.

Був фактично таємним агентом

Перед початком Другої світової війни Кусто завербувала французька розвідка. У той час, як Режим Віші (колабораціоністський уряд Франції, сформований після поразки у війні з нацистами) контролював південну частину Франції, він працював таємно допомагав силам французького Спротиву – передавав розвідувальні дані та взяв участь в операції з викрадення документів з комендатури окупантів у Тулоні. Після війни отримав кілька бойових нагород, зокрема орден Почесного легіону. Після закінчення війни Кусто продовжував служити своїй країні, допомагаючи французькому флоту у розмінуванні судноплавних шляхів, пише WAS.

Щоправда, пізніше деякі колишні соратники звинувачували Кусто в боягузстві – під час однієї з операцій він нібито втік, лишивши товаришів напризволяще.

Мав таємну родину

У 1937 році Кусто одружився із Сімоною Мельхіор. Це сталося невдовзі після того, як дослідник океану відкрив для себе любов до цієї справи. Сімона ніколи не залишалася у тіні життя Жака. Вона супроводжувала його в експедиціях на кораблі "Каліпсо", допомагала йому отримувати фінансування для його проєктів і навіть продала свої родинні коштовності, щоб допомогти купити паливо для корабля. Сімона так добре дбала про екіпаж "Каліпсо", що вони прозвали її Ла Бержер, або "Пастушкою".

Однак у 1991 році Жак-Ів видав неочікувану заяву, що у нього є не лише коханка, а ціла таємна родина. Це сталося за рік після того, як Сімона померла від раку. Тоді Кусто розповів світові, що у нього був тривалий роман з Франсін Тріпле, яка була молодшою за нього на більш ніж на 30 років. Океанолог також оголосив, що має двох таємних дітей від цього роману. Пізніше він одружився з Тріпле.

Франсін Тріпле віддає данину пам'яті Жаку-Іву Кусто: дивіться відео

Винахідник акваланга та не тільки

Жак-Ів Кусто ніколи не здобував формальної наукової освіти. А захопився підводними дослідженнями завдяки своїй любові до океану та підводного плавання, пише Britannica.

Разом із Філіпом Тайє та інженером Емілем Ганьяном він створив пристрій, який забезпечував автономне дихання під водою. У 1943 році цей винахід отримав назву "акваланг". Цей підводний пристрій для дайвінгу дозволяв водолазам вільно плавати під водою протягом тривалого часу.

Крім того, Кусто брав участь у винаході багатьох інших інструментів, корисних для океанографів. Це, зокрема, водолазна тарілка (1959 рік) – маневрений підводний човен для дослідження морського дна. Також він допоміг розробити низку підводних камер.

Був першим підводним археологом

Попри революційність розробленого Кусто обладнання, він був справжнім майстром фрідайвінгу. У 1947 році у межах своїх досліджень із французьким флотом він встановив світовий рекорд, опустившись на глибину понад 90 метрів. Проте акваланг став у пригоді йому, коли він супроводжував групу вчених в експедиції біля берегів Тунісу в 1948 році. Їхньою метою було дослідження римського затонулого корабля, що лежить на морському дні неподалік міста Махдія. Незабаром стало очевидним, що автономний підводний пристрій Кусто дав початок зовсім новій дисципліні – підводній археології, повідомляє Culture Trip.

Дивіться відео про підводну експедицію поблизу міста Махдія в Тунісі

Дружив з Фіделем Кастро

У 1985 році Кусто та його команда вирушили на Кубу, щоб вивчити унікальну систему управління популяцією омарів у країні. Там Кусто приймав на борту свого корабля Фіделя Кастро. Останній, схоже, перейнявся симпатією до Кусто – диктатор дозволив водолазу звільнити 80 політичних в'язнів. Кусто та його команда також отримали ще одну унікальну честь: вони стали першими некубинцями, які пройшли через ворота бази ВМС США в Гуантанамо після Карибської кризи.

Хотів, щоб "Водний світ" став реальністю

В інтерв'ю журналу TIME у 1960 році Кусто передбачив, що у майбутньому медична наука просунеться настільки, що людям можна буде хірургічним шляхом пересадити зябра, які дозволять їм жити під водою. Дослідник вважав, якщо цю операцію вдасться вдосконалити, то можна буде розробити і наступну процедуру видалення зябер – це мало б дозволити повернутися до нормального життя на суші.

Все, що було зроблено на поверхні, рано чи пізно буде зроблено під водою. Це буде підкорення нового світу,

– підкреслював тоді Кусто.

Мав таємного спонсора

У 1950 році, коли Кусто випустив вже 7 фільмів і активно шукав спонсорів для реалізації всіх своїх задумів, британський мільйонер Томас Гіннесс купив списаний корабель ВМС Великої Британії, який тепер називався "Каліпсо". Він передав судно досліднику в оренду за символічну платню – 1 франк на рік. І висунув лише дві умови: нікому не називати ім’я мецената (його дізналися вже значно пізніше) та не просити ще грошей.

"Каліпсо" на десятиліття став базою для Кусто та його команди, аж поки не затонув після аварії в Сингапурі у 1996-му. Далі були роки поневірянь: легендарний корабель возили світом, він горів і був розкрадений, спадкоємці вже померлого дослідника обговорювали різні проєкти його відновлення, знаходили на це гроші та судилися. Так нічого з того і не вийшло.

Червона в'язана шапочка

Це ще одна річ, з якою асоціюють Кусто. Дайвери носять такі, щоб не застудити вуха після занурення. А колір 0 данина старій моді. Такі традиційно надіввали англійські рибалки. У XIX столітті цей предмет гардеробу перейняли перші дайвери. Їм доводилося тепло вдягатися ще перед зануренням – у громіздких скафандрах, які використовували тоді, було холодно.

Компанія Heinke, провідний виробник обладнання для підводників, включила червону шапочку до свого стандартного набору. Сьогодні деякі виробники шапок називають червоні в’язані моделі на честь легендарного француза. А бар Cousteau’s у Флориді робить знижку 10%, якщо прийти у червоній шапці.

У яких скандалах замішаний Кусто?

Наприкінці 1990-х років, вже після смерті дослідника, виник скандал: журналісти знайшли та опублікували фрагмент із листа 1941 року, де він нарікає на "мерзенних ж…в", які займають все нормальне житло. Преса знаходила лише одне виправдання для покійного академіка: такий побутовий антисемітизм тоді був властивим більшості французів.

А ось його брат, журналіст Пьєр-Антуан, відверто симпатизував нацистам і став активним колаборантом. Після війни йому винесли смертний вирок, який замінили на довічну каторгу. У 1950-х Пьєр-Антуан звільнився по амністії. Від своїх поглядів не відмовився, публічно виправдовуючи колаборацію з нацистами. Жак-Ів, який тоді вже став відомим, просив брата мовчати, але той не слухав.

Крім того, Кусто разом із сином від першого шлюбу Жаном-Мішелем кілька разів вкладав мільйони у бізнес-проєкти на кшталт океанічних розважальних парків. Справа щоразу провалювалася, у чому батько був схильний звинувачувати сина.

Їхні стосунки з часом погіршилися, а незадовго до смерті Жак-Ів судився із сином, який назвав свій готель на Фіджі "Кусто". Суд задовольнив вимогу батька, і син був змушений додати у назву готелю своє ім'я – щоб не було плутанини з некомерційними організаціями Кусто-старшого.