back button
укррус
Цікаве 24 Це вас здивує Як правильно вибачитися перед котом: способи, які схвалили ветеринари
view count
time for reading3 хв

Як правильно вибачитися перед котом: способи, які схвалили ветеринари

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Є різні причини, чому котики можуть ображатися на господарів.
  • Ветеринар схвалив кілька порад, як правильно вибачитися перед котом.
Як вибачитися перед котом
Як вибачитися перед котом / Фото Unsplash (Paul Hanaoka)

Хоча коти здебільшого здаються байдужими та незворушними, вони можуть бути чутливими до стресу, емоцій та звуків. Причин для образи може бути безліч: від випадково придавленого хвостика до заборони "полювати" на рибок в акваріумі.

У виданні Catster розповіли про способи, які схвалила практикуючий ветеринар доктор Мая Платіса, пише 24 Канал.

Дивіться також Потрапив в об'єктив: на Одещині помітили рідкісного хижака з Червоної книги

Як можна вибачитися перед котом?

Якщо ви помітили засмученим вашого котика і хочете вибачитися перед ним так, щоб він вас зрозумів, робіть це правильно:

  • Зрозумійте, чим саме образили. Коли ви усвідомлюєте свою помилку, ймовірність повторити її суттєво зменшується.
  • Дайте коту час охолонути. Як і людям, котам потрібно кілька хвилин (а іноді й годин), щоб заспокоїтися. Поспішні спроби в цей момент зазвичай марні.
  • Підходьте спокійно, повільно й обережно. Різкі рухи чи надмірна енергійність можуть активувати інстинкт втечі – це тільки погіршить ситуацію.
  • Поговоріть лагідним голосом. Кіт не розуміє слів, але прекрасно зчитує інтонацію. М’який, спокійний, доброзичливий тон – головне.
  • Дайте можливість відреагувати. Після "розмови" повільно простягніть руку. Якщо кіт її понюхає, підійде ближче чи почне тертися – можна акуратно погладити.
  • Пограйтеся. Коротка гра – один з найкращих способів відновити довіру й показати, що ви налаштовані дружньо.
  • Ласощі – наостанок. Смаколик працює дуже добре, але краще дати його після всіх попередніх етапів. Так кіт швидше стабілізує емоційний стан і асоціює вас із приємними відчуттями.


Котики можуть ображатися і є кілька способів їх задобрити / Фото Unsplash (Erik-Jan Leusink)

Чому ваш кіт ходить за вами всюди?

  • Проблеми зі здоров’ям і стрес,
  • Нудьга,
  • Тривога розлуки,
  • Кіт просить про щось конкретне,
  • Ігрові та мисливські інстинкти,
  • Хоче поїсти,

Деталі про поведінку котиків, читайте в матеріалі 24 Каналу.