Як правильно вибачитися перед котом: способи, які схвалили ветеринари

У виданні Catster розповіли про способи, які схвалила практикуючий ветеринар доктор Мая Платіса, пише 24 Канал.

Як можна вибачитися перед котом?

Якщо ви помітили засмученим вашого котика і хочете вибачитися перед ним так, щоб він вас зрозумів, робіть це правильно:

Зрозумійте, чим саме образили. Коли ви усвідомлюєте свою помилку, ймовірність повторити її суттєво зменшується.

Дайте коту час охолонути. Як і людям, котам потрібно кілька хвилин (а іноді й годин), щоб заспокоїтися. Поспішні спроби в цей момент зазвичай марні.

Підходьте спокійно, повільно й обережно. Різкі рухи чи надмірна енергійність можуть активувати інстинкт втечі – це тільки погіршить ситуацію.

Поговоріть лагідним голосом. Кіт не розуміє слів, але прекрасно зчитує інтонацію. М'який, спокійний, доброзичливий тон – головне.

Дайте можливість відреагувати. Після "розмови" повільно простягніть руку. Якщо кіт її понюхає, підійде ближче чи почне тертися – можна акуратно погладити.

Пограйтеся. Коротка гра – один з найкращих способів відновити довіру й показати, що ви налаштовані дружньо.

Ласощі – наостанок. Смаколик працює дуже добре, але краще дати його після всіх попередніх етапів. Так кіт швидше стабілізує емоційний стан і асоціює вас із приємними відчуттями.



Котики можуть ображатися і є кілька способів їх задобрити / Фото Unsplash (Erik-Jan Leusink)