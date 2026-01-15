Йдеться про медузу, довжина якої понад 30 метрів. Про це пише 24 Канал з посиланням на IFLScience.

Що відомо про цю медузу?

Мова піде про медузу "левова грива" (Cyanea capillata), довжина якої може сягати неймовірних 36 метрів. Щупальця цих гігантських медуз можуть сягати понад 30,5 метра в довжину.

Сині кити можуть виростати до такої ж довжини, але в середньому досягають близько 27 метрів.

В океані ховається медуза неймовірних розмірів: дивіться відео

Утім, найбільший із коли-небудь зареєстрованих екземплярів медузи "левова грива" мав щупальця завдовжки 36,5 метра. Якщо порівнювати, то це майже на 10 метрів перевищує середню довжину синіх китів.