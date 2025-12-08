Про це пише 24 Канал з посиланням на livescience.

Чому жирафи мають плями на шкірі?

Одна з причин, чому у жирафів сформувалося саме таке забарвлення – це маскування. Плями допомагають жирафу зливатися з навколишнім середовищем. Нерівномірні мітки розбивають обриси тварини, особливо коли сонячне світло проникає крізь дерева та чагарники. Через це їх важко побачити, незважаючи на їхні неймовірні розміри. Розгледіти жирафу у заростях може буде непросто навіть з відстані кількох метрів.

Маскування особливо важливе для молодих жирафів, виживання яких значною мірою залежить від того, чи залишаються вони прихованими від хижаків.

Менш очевидна, але не менш важлива функція плям жирафа полягає в регулюванні температури тіла. Під кожною плямою знаходиться густа мережа кровоносних судин.

"Коли жирафі потрібно скинути тепло, кровоносні судини під плямою розширюються і таким чином направляють кров у пляму", – пояснюють фахівці.

Ця кров рухається ближче до поверхні шкіри, де може віддавати тепло. "Термічні фотографії жирафів у жарких умовах підтверджують цю ідею", – додав дослідник. На таких знімках видно, що темні плями тепліші від навколишньої шкіри.



Жирафи / Фото Unsplash (sutirta budiman)

Візерунки на шерсті також допомагають жирафам впізнавати своїх родичів.

У дослідженні, опублікованому в 2022 році, вчені проаналізували особливості плям, такі як форма, розмір.

Вони виявили, що жирафи масаї формують міцніші соціальні зв'язки з жирафами, чий малюнок на шерсті схожий на їхній власний. Оскільки відомо, що цей візерунок передається від матері до нащадків, ці результати припускають, що малюнок плям служить візуальним сигналом для розпізнавання родичів.

Зазначимо, що є чимало речей, які стосуються тварин, що цікавлять людей, зокрема, щодо котів. Люди розчулюються від суперздатності котів муркотіти. В матеріалі 24 Каналу ми пояснили, чому коти муркочуть і яке муркотіння може мати вплив на людину.