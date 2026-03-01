У Державному музеї Амстердама нещодавно пройшла виставка "Фейк! Рані фотоколажі та фотомонтаж". І вона доводить, що підробка зображень – далеко не нове явище, повідомляє BBC.

Які 10 знімків XIX та XX століття вміло обманювали глядача?

"Мрія" (1870 – 1890 роки), автор невідомий

Тут зіткнулися дві реальності. На знімку ми бачимо теперішнє – жінку та її партнера з їхніми робочими інструментами, а також уявне майбутнє – її мрію стати матір'ю.



"Мрія" – приклад фотомонтажу, зробленого наприкінці XIX століття / Rijksmuseum

Як пояснює куратор виставки Ганс Рузебум, такий трюк вдалося зробити завдяки тому, що автор роботи частково сховав фотопапір від світла, а згодом додав другий негатив.

Додамо, що "Мрія" – це фотографія-візитівка, тобто невелики відбиток, наклеєний на картон. Такі зображення виводили фотографію у новий вимір, натякаючи на потаємні думки персонажів і прокладаючи шлях до майбутніх коміксів з репліками й думками у хмаринках.

Фотографії-візитівки виготовляли масово та вони були дуже популярними у вікторіанську добу. Щодо "Мрії", то її, скоріше за все, придбали для колекціонування чи обміну.

"Людина, налякана власним відображенням" (1870 – 1880 роки), Леонард де Конінг

На картині ми бачимо дещо комічний сюжет, у якому чоловік опиняється віч-на-віч зі своїм привидом. Фотографія тоді була відносно новим мистецтвом, але фотографу вдалося зробити майстерний перехід між двома зображеннями. Для такого трюку фотограф Леонард де Конінг спершу експонував лише половину фотопластини, а потім попросив модель змінити позу й експонував другу половину.

"Людина, налякана власним відображенням" – приклад того, як автор зробив майстерний перехід між двома зображеннями / Rijksmuseum

За словами Рузебума, це магія. Ти знаєш, що тебе обманюють, але не розумієш, як саме фотограф це робить.

Такий спосіб веде не до хиби, а до істини. Зображення, створене з одного негативу, не є правдивим і ніколи таким не буде, адже фокус не може бути всюди,

– свого часу підкреслював Роберт Собєшек (1943 – 2005), цитуючи Оскара Густава Рейландера, піонера такого типу комбінованого друку.

"Обезголовлення" (1880 – 1900 роки), Ф. М. Гочкисс

За словами Рузебума, ідея, що фотографія розповідатиме правду, сформувалася лише з появою ілюстрованих журналів у 1930-х роках. Адже вони повинні були інформувати читачів про те, як влаштований світ у різних куточках.

А до того часу творчу свободу змінювати зображення на свій смак майже не піддавали сумніву.

"Пробували й втілювали все, що тільки було можливим. Жодні етичні обмеження на створення нереалістичних образів не існували. Ніхто не забороняв це робити. Наприклад, видалення або переміщення обличчя було для фотографа приємною головоломкою", – каже фахівець.

Щодо світлини "Обезголовлення", продовжує Рузебум, то у цьому випадку творче завдання було виконане надзвичайно вдало. Лише завіса, за якою фотограф приховав голову чоловіка, та незначна ретуш, що помітна під мікроскопом, дають підказки, як автору вдалося створити цю ілюзію.



"Обезголовлення" Гочкисса – приклад того, коли творче завдання було виконане надзвичайно вдало / Rijksmuseum

"Чоловік штовхає тачку з головою" (1900 – 1910 роки), автор невідомий

Цей фотомонтаж створено з двох негативів. Його виявили у французькому фотоальбомі та також він був опублікований у науковому журналі La Nature. Такі зображення, найімовірніше, купували як портрети, щоб вразити глядачів.

Тут ілюзія "переміщеної голови" створена ще майстерніше, ніж на попередній світлині. Фотограф грається із масштабом, створюючи зображення в дусі сюрреалізму. Цей напрям якраз набирав обертів на межі XIX і XX століття.

Так, відчинені двері створили зручне темне тло, на якому можна непомітно "вмонтувати" вирізаний і наклеєний фрагмент, а потім знову перефотографувати зображення як єдине ціле.



Такі світлини, як "Чоловік штовхає тачку з головою", купували, найімовірніше, як портрети, щоб вразити глядачів / Rijksmuseum

"Важко зрозуміти, де починається й де закінчується трюк. Це демонстрація майстерності. Щось неймовірне, неможливе та водночас присутнє на фотографічному зображенні, яке ніби відбиває реальну сцену, що справді сталася перед камерою", – додає Рузебум.

"Веземо гусей на ринок" (1909 рік), Martin Post Card Company

Тенденція гратися з образами неможливих пропорцій породила жанр, відомий як "Перебільшення". Фотограф знову використовує прийом фотоманіпуляції у дусі сюрреалізму, але масштаб також відіграє й маркетингову роль – для створення міфу про виняткову сільськогосподарську продуктивність певного регіону.



Фотомонтаж "Веземо гусей на ринок" створила студія Martin Post Card Company / Rijksmuseum

Фотографія втілила в життя візуальні ефекти, які оповідачі небилиць упродовж століть бачили лише у своїй плідній уяві,

– зазначав американський письменник і фольклорист Roger Welsch у книзі Tall Tale Postcards (1976).

"Веземо гусей на ринок" надрукували у період "золотої доби" ілюстрованих поштових листівок. Сталося це незабаром після того, як у США дозволили писати повідомлення на адресному боці листівок.

"Автомобіль ширяє над парком Малберрі-Бенд у Нью-Йорку" (1908 рік), Теодор Айсманн

Фейкові фотографії також дозволили зображувати вигадане майбутнє. На цьому зображенні ми бачимо світ, в якому автомобілі можуть літати.