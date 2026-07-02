Йдеться про чорний гриб Cladosporium sphaerospermum. Його темне забарвлення пов’язане з меланіном – пігментом, який, за припущеннями дослідників, може допомагати грибу захищатися від іонізуючого випромінювання. Одні вчені обережно говорять про можливий радіосинтез, інші наголошують: доказів, що гриб справді "живиться" радіацією, поки немає, пише Science Alert.

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Чому чорний гриб у Чорнобилі зацікавив науковців?

Чорнобильська зона відчуження давно стала місцем, куди люди не можуть повернутися до звичного життя. Але для природи ця територія не стала порожнечею. Після вибуху четвертого енергоблока ЧАЕС у 1986 році там вижили й пристосувалися різні організми. Комусь допомогла відсутність людини.

У Чорнобилі живе чорний гриб, який може “живитися” радіацією / Фото unsplash

Менше втручання – більше простору для тварин, рослин і мікроорганізмів. Та історія одного гриба виявилася значно дивнішою. На внутрішніх стінах однієї з найбільш радіоактивних будівель на Землі науковці знайшли чорний гриб Cladosporium sphaerospermum.

Він не просто витримував умови, які для багатьох живих організмів були б руйнівними. Схоже, у середовищі з високим рівнем радіації він почувався напрочуд добре.

Що це за гриб і чому його пов’язують із радіацією?

Cladosporium sphaerospermum має темне, майже чорне забарвлення. За нього відповідає меланін – той самий тип пігменту, який у різних формах трапляється і в інших живих організмів. Саме меланін привернув увагу дослідників.

Частина науковців припускає, що він може допомагати грибу взаємодіяти з іонізуючим випромінюванням. Ідея звучить майже фантастично: гриб нібито може використовувати радіацію приблизно так, як рослини використовують сонячне світло. Цю гіпотезу називають радіосинтезом. Проте важливий нюанс у тому, що це досі не доведений механізм. Науковці бачать незвичну поведінку гриба, але поки не можуть точно пояснити, що саме з ним відбувається.

Як цю знахідку виявили?

Історія почалася наприкінці 1990-х років. Команда мікробіологині Неллі Жданової з Національної академії наук України досліджувала Чорнобильську зону відчуження й намагалася з’ясувати, які організми виживають біля зруйнованого реактора. Усередині укриття науковці знайшли не поодинокі сліди життя, а цілу спільноту грибів.

Загалом вони описали 37 видів. Більшість із них були темними або майже чорними, тобто містили багато меланіну. Серед зразків особливо виділявся Cladosporium sphaerospermum. Він траплявся найчастіше й водночас мав один із найвищих рівнів радіоактивного забруднення.

Чому радіація не знищила цей гриб?

Іонізуюче випромінювання небезпечне тим, що може пошкоджувати молекули й ДНК. Для людини та багатьох інших організмів такий вплив може бути руйнівним. Та з Cladosporium sphaerospermum ситуація виявилася іншою. Дослідження показали, що радіація не шкодить йому так, як можна було б очікувати.

Більше того, у присутності іонізуючого випромінювання гриб у деяких експериментах ріс активніше. Це не означає, що він буквально "їсть" радіацію у простому сенсі. Але він явно має механізми, які допомагають йому витримувати такі умови й, можливо, отримувати з них певну перевагу.

Чи є інші гриби з подібними властивостями?

Cladosporium sphaerospermum не єдиний темний гриб, який витримує радіацію краще, ніж можна було б очікувати. Наприклад, чорні дріжджі Wangiella dermatitidis також активніше ростуть під дією іонізуючого випромінювання. Водночас інші меланізовані гриби реагують інакше. Cladosporium cladosporioides під впливом гамма- або ультрафіолетового випромінювання виробляє більше меланіну, але не демонструє такого самого посиленого росту. Це важлива деталь. Вона показує, що темний пігмент сам по собі не робить гриб "радіаційним суперорганізмом". Реакція залежить від конкретного виду й, можливо, від умов, у яких він живе.

То гриб у Чорнобилі справді "їсть" радіацію?

Поки що найчесніша відповідь така: можливо, але це не доведено. Cladosporium sphaerospermum точно вміє виживати в середовищі, де радіація залишається серйозною загрозою для людини. Він має меланін, який може захищати його клітини.

Є також дані, що під дією іонізуючого випромінювання гриб може рости активніше. Та чи означає це, що він справді перетворює радіацію на енергію, – питання відкрите. І саме воно робить цю історію такою захопливою. У місці, яке для людей стало символом катастрофи, невеликий чорний гриб знайшов спосіб триматися за життя. А можливо – і використовувати те, чого інші організми намагаються уникати.