З'явилися хот-доги в СРСР у 60-х роках, однак швидко трансформувалися у сосиску в тісті. Докладніше розповість 24 Канал.

До теми Нею справді хотіли лікувати: чому ковбаса називається Лікарська

Як з'явився хот-дог у СРСР?

У 1950-х роках СРСР і США намагалися налагодити співпрацю. У 1958 році у Нью-Йорку відбулася виставка радянських досягнень. А роком пізніше у Москві пройшла Американська Національна виставка.

Тоді деяка частина СРСР уперше могла побачити речі, які здавалися для тієї країни немислимими – від харчових продуктів до культурних об'єктів і новинок авто. На тій виставці, зокрема, американці готували різні традиційні закуски – хот-доги та бостонські пироги. Також там можна було спробувати культову Pepsi, що і зробив Микита Хрущов.

Після виставки в СРСР з'являються перші хот-доги. Однак вони одразу ж трансформуються у сосиску в тісті.



Сосиска в тісті, виготовлена на фабриці в Москві / Фото взято із соцмереж

За іншою версією, хот-доги з'явилися все у тих же 1960-х роках, однак після того, як Хрущов особисто відвідав американський м'ясокомбінат і спробував хот-дог. Далі він розпорядився включити його до радянського меню, пише "Телеграф".

Як готувати хот-доги: фрагмент радянської передачі

Чому в СРСР не було піци?

В часи СРСР про піцу не чули аж до кінця вісімдесятих. Перші піцерії там почали з'являтися лише з початком перебудови.

Однією з причин, чому так сталося, є закритість країни. Кухня в СРСР створювалася на своїх традиціях, а ось до західних страв ставилися з недовірою. Крім того, як писали вище, у тій країні фаст-фуду, як такого не існувало, і більш поширеним були більш звичайні пиріжки або ж хачапурі.

Навіть, коли СРСР почав поступово відкриватись світу та така їжа почала зʼявлятися в закладах, то нагадувала справжню страву лиш віддалено.

Більше про те, чому в СРСР не було піци та як вона з'явилася, – в матеріалі 24 Каналу.