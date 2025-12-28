Так, чому ж ковбасу назвали Лікарською. Про це розповість 24 канал.

Як з'явилася Лікарська ковбаса?

Її почали виробляти в епоху індустріалізації, а саме у 30-х роках XX століття. Завдячувати появі цього делікатесу Радянський Союз має США.

Як розповідає професорка та деканка факультету харчових технологій Національного університету біоресурсів Лариса Баль-Приліпко, Сталін хотів показати світові достаток радянської людини та водночас ту саму радянську людину треба було нагодувати. Тож він до США за харчовими технологіями відправляє тодішнього народного комісара зовнішньої та внутрішньої торгівлі СРСР Анастаса Мікояна.

І він робить таку нібито копію та привозить до СРСР рецептури оригінальних ковбас. Звичайно, це не була Лікарська, а щось на кшталт Віденської тощо. Потім уже в СРСР створили назви на свій лад… І в СРСР починають робити ковбасу, але повного технологічного циклу вони не знали. Тому перші спроби були невдалими – ковбаса була недовареною тощо,

– додає науковиця.

Тож після кількох експериментів щодо якості ковбасу роблять дієтичною, з парного молока, а замість перцю додають кардамон.

А загалом Лікарська ковбаса – це радянський варіант італійської мартадели та німецького ягдвурста (німецька мисливська ковбаса, – 24 Канал).

Чому ж її назвали Лікарською?

29 квітня 1936 року Мікоян, підписав розпорядження про початок виробництва ковбаси, призначеної для "поправки здоров'я громадян, підірваного громадянською війною та царатом". Передбачалося, що цей сорт ковбаси буде призначений для трудящих, що лікуються у санаторіях і лікарнях, повідомляє "Ковбасна справа".

Спочатку її ледь не прописував лікар, оскільки рецептура була розроблена для хворих із соматичними ознаками наслідків перенесеного тривалого голодування.

Існує версія, що Лікарську ковбасу навіть планували назвати "Сталінська", але передумали, злякавшись, що вождь може це не оцінити та відправити у застінки КДБ. Тож вирішили назвати ковбасу за призначенням – Лікарською.

З чого складається оригінальна радянська Лікарська ковбаса?

Згідно з ГОСТом, 100 кілограмів вареної Лікарської ковбаси вищого ґатунку повинні містити:

25 кілограмів яловичини вищого ґатунку,

70 кілограмів напівжирної свинини,

3 кілограми яєць (75 штук),

2 кілограми коров'ячого молока сухого незбираного або знежиреного.

Фарш для ковбаси робили тільки з парного м'яса та він мав пройти подвійну рубку. Набір спецій використовували мінімальний – кухонна сіль, цукор-пісок або глюкоза, мелений мускатний горіх або кардамон і абсолютно жодних гострих приправ. Для кольору використовували сік буряка.

Як погіршувалася якість Лікарської ковбаси?

Аж до 50-х років суворо дотримувалася рецептура та якість випущеної Лікарської ковбаси. У 60-х роках почалися експерименти з відгодівлею тварин. Це відобразилося і на ковбасі: вона почала пахнути рибою, курми, а іноді й невідомою хімією.

Повне падіння якості та зміна рецептури почалися в роки правління Брежнєва. Тоді відбувався спад виробництва м'яса. Аби вирішити цю проблему, вчені почали розробку технологій комбінованих м'ясопродуктів. У ковбасі з'явилися соєвий білок, молочний білок, так звані препарати крові та навіть такі "важко засвоювані" інгредієнти, як казеинат натрію. У 1974 році до складу Лікарської ковбаси вперше було дозволено, замість м'яса, додавати до 2% крохмалю або борошна задля економії.

Однак тимчасові труднощі із сировиною перетворилися на постійні. У 1979 році вийшов новий ГОСТ, в якому значно змінився склад сировини. У народі навіть ходили чутки, що в Лікарську ковбасу додають туалетний папір, свинячі шкірки, кісткове борошно та інші специфічні добавки.

Остаточна руйнація якісної Лікарської ковбаси почалася в середині 80-х років. А оригінальна її рецептура з кінцями зникла разом із Радянським Союзом на початку 90-х.

